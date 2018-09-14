"Динамо" огласило стартовый состав на игру с "Локомотивом"

Стали известны имена футболистов, вошедших в стартовый состав "Динамо" на поединок с "Локомотивом" в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги.Антон Шунин, Владимир Рыков, Тони Шуньич, Себастьян Хольмен, Жоаозиньо, Константин Рауш, Фёдор Черных, Абдул Теттех, Мигел Кардозу, Евгений Луценко, Кирилл Панченко.