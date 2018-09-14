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"Динамо" огласило стартовый состав на игру с "Локомотивом"

Стали известны имена футболистов, вошедших в стартовый состав "Динамо" на поединок с "Локомотивом" в рамках седьмого тура Российской Премьер-Лиги.

"Динамо": Антон Шунин, Владимир Рыков, Тони Шуньич, Себастьян Хольмен, Жоаозиньо, Константин Рауш, Фёдор Черных, Абдул Теттех, Мигел Кардозу, Евгений Луценко, Кирилл Панченко.
Теги: Динамо Локомотив
Сегодня, 18:48
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№2 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
В 3 центральных играют?

Может Хольмен крайнего играет при 4-4-2.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:10) #
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  •  (3)

В 3 центральных играют?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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