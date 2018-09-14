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Сергей Силкин: думаю, ЦСКА по итогам сезона займет 4-5-е место

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о перспективах московского ЦСКА в сезоне-2018/19.

"Обольщаться пока не стоит. Нынешний сезон у ЦСКА уйдет на перестройке. Не думаю, что команда будет демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки. Армейцы потеряли слишком много лидеров, особенно в линии обороны. Пока можно только сказать, что состав красно-синих пополнили молодые перспективные футболисты, например Иван Обляков. Думаю, ЦСКА по итогам сезона займет в РПЛ четвертое или пятое место", цитирует Силкина RT.
Теги: Силкин ЦСКА
Сегодня, 20:32
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(2)
№7 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
тогда премьер-лигу закрывать надо ) поменяли почти всю команду и в зоне еврокубков
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№6 Написал: =казылык= (Сегодня, 21:44) #
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online

Да нет,зенит не отдаст свое насиженное место


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Великий и Могучий!
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№5 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Неплохой результат будет, если учесть изменения в составе.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№4 Написал: Thriller (Сегодня, 21:08) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Говна кусок что-то хрюкнуть мне пытается.
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:55) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Thriller
Силкин специалист и эксперт известный, а главное - востребованый)

ты то кого тренируешь, говна кусок?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Thriller (Сегодня, 20:50) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Силкин специалист и эксперт известный, а главное - востребованый)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 20:42) #
  • +1
  •  (1)
online

согласен но есть варианты конечно бороться с нынешним Зенитом и Спартаком без вариантов ноза 3 побороться можно главное не потерять много очков в первом круге второй будет явно веселее wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
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