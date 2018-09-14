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Александр Ерохин провел автограф- и фотосессию в ресторане

13 сентября в семейном ресторане Ollis состоялась автограф-сессия полузащитника сине-бело-голубых и национальной сборной Александра Ерохина.

Гостями встречи стали клиенты ресторана Ollis, которые помимо автограф- и фотосессии с Александром Ерохиным получили шанс первыми попробовать новое брендированное меню «Зенит» и возможность выиграть ценные призы в викторине, посвященной истории петербургского клуба.

ФК "Зенит"
Теги: Ерохин Зенит
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