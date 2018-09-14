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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Александр Ерохин провел автограф- и фотосессию в ресторане
13 сентября в семейном ресторане Ollis состоялась автограф-сессия полузащитника сине-бело-голубых и национальной сборной Александра Ерохина.
Гостями встречи стали клиенты ресторана Ollis, которые помимо автограф- и фотосессии с Александром Ерохиным получили шанс первыми попробовать новое брендированное меню «Зенит» и возможность выиграть ценные призы в викторине, посвященной истории петербургского клуба.
ФК "Зенит"
Гостями встречи стали клиенты ресторана Ollis, которые помимо автограф- и фотосессии с Александром Ерохиным получили шанс первыми попробовать новое брендированное меню «Зенит» и возможность выиграть ценные призы в викторине, посвященной истории петербургского клуба.
ФК "Зенит"
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