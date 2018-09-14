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"Локомотив" и "Динамо" поделили очки

Завершился первый матч 7-го тура чемпионата России, в котором "Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1.

Чемпионат России

7 тур

"Локомотив" – "Динамо" 1:1

Голы: Антон Миранчук, 29 - Кардозу, 8

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Игнатьев, Денисов, Алексей Миранчук (Баринов, 74), Крыховяк, Антон Миранчук (Фарфан, 46), Фернандеш, Эдер (Смолов, 46)

"Динамо": Шунин, Хольмен, Рауш, Рыков, Шуньич (Темников, 90), Черных (Соснин, 59), Теттех, Кардозу, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 78), Луценко

Предупреждения: Крыховяк, 37, Баринов, 75

Удаления: Крыховяк, 67
Теги: Локомотив Динамо
Сегодня, 21:23
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(1)
№28 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дефки мужики, вдесятером выстояли, ничью отстояли, как спартак с ПАОКом! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№27 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:57) #
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online

как говорил Карпин игра была равна играли два stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№26 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:56) #
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online

У пастушка сыграть по-крупному пока не получается. А, обосраться - пожалуйста.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№25 Написал: casabl (Сегодня, 21:54) #
  • +1
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online

Динама понравилась. Рауш - красавчик.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№24 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:44) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Побеждать конечно надо было, учитывая большинство. Ну ладно, хотя бы очко - и то хлеб . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№23 Написал: boralex саратов (Сегодня, 21:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Нарядный футбол получился! Спасибо командам! Динамо в большинстве было ближе к победе. Гил - красавец!! Поляк перебрал с рвением, жаль с Питером пропустит...


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ФУТБОЛ ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
№22 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: лад
Расстраивает Смолов. Очень слабо он выглядит в этом сезоне.

Миранчуки тоже потухли. Игра смотрелась с удовольствием, спасибо командам.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№21 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:35) #
  • -1
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online

Отскачили качегары чуть чуть не повезло! А Кордозу хорош Широков пока молодец качественных игроков поставляет!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:33) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
В футбол играть - это не в вестернах сниматься, тут мозги нужны.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№19 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:32) #
  • -7
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
отвозило Динамо блевотных чемпионов,приятное было смотреть как они играют в футбол,в отличие от игроков дрезины,которые мало того что играют в блевантин,так еще и дровосек на дровосеке
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№18 Написал: петручио (Сегодня, 21:32) #
  • +1
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Болеет за:
«Динамо» М
Динамо обязано было выигрывать.этот матч, как поражение , единства и мастерства пока не видно,так маленькие эпизодики и все, Локо взял свое очко.хотя если бы не удаление пшека,мог бы и выиграть..
Регистрация: 6.11.2016 [жалоба]
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Смолова впарили девкам по старой магнитной привычке как просрочку.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Динамо играли посильнее, за ЛЧ становится все опасливее.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№15 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
пока команда радует, и это самое главное
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№14 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 21:31) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Локомотив к ЛЧ готов smile
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
№13 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 21:30) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
зато какие клипы снимают...
отскочили деффки...

Насколько помню, они и в костюме супермэна по Москве гуляли несколько лет назад...
Клоуны...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№12 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:29) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
зато пантовались про ЛЧ )) с такой игрой ж.па там будет
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№11 Написал: лад USSR (Сегодня, 21:29) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Расстраивает Смолов. Очень слабо он выглядит в этом сезоне.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Матч огонь,счет по игре.У меня только один вопрос,за что дали 2 желтую самому лучшему игроку локо?Теперь он пропускает матч с бомжами.Семина жаль,этот Геркус прямо ждет очечки.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
igorspartak,
Бомбанул твой пердак? smile А ведь ничего обидного там не было. smirk
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№8 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Локо опять потерял очки, прэлестно...Крыховяк удалился, прэлестно...а Локо без него никакой, другая команда вдесятером рвет, а этот паровоз еле тянет. Динамо с такой игрой вполне может подвинуть и в зоне ЛЧ записных фаворитьв.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№7 Написал: trent (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
зато какие клипы снимают...
отскочили деффки...


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Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:25) #
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железяки отскочили..
мда, в середняках, а понабрали-то игроков..
впрочем Крыховяк неплох, но очень уж несдержан..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:25) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
величайший расписной форвард опять не забил


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:24) #
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
дифчата это вам не клипы к лч снимать


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 21:24) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Судья паскуда играл за паровозов.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:24) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
было интересно. боевая ничья
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:24) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Терек»
Аквалангисты конечно знатно опозорились, не обыграть 11x9 (Смолов - пустое место, неплохо магнит развёл дрезину за этот шлак), ну хоть 2 очка забрали и то неплохо. Если их слабенькое Динамо так дрючит, стыдно даже представить, как их будут в ЛЧ унижать. bowtie
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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