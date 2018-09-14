"Локомотив" и "Динамо" поделили очки

Завершился первый матч 7-го тура чемпионата России, в котором "Локомотив" и "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1.Чемпионат России7 турГолы: Антон Миранчук, 29 - Кардозу, 8Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Игнатьев, Денисов, Алексей Миранчук (Баринов, 74), Крыховяк, Антон Миранчук (Фарфан, 46), Фернандеш, Эдер (Смолов, 46)Шунин, Хольмен, Рауш, Рыков, Шуньич (Темников, 90), Черных (Соснин, 59), Теттех, Кардозу, Жоаозиньо, Панченко (Марков, 78), ЛуценкоКрыховяк, 37, Баринов, 75Крыховяк, 67