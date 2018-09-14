Лишь дважды в истории российского футбола чемпион начинал сезон хуже, чем нынешний "Локомотив"

"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" в матче 7-го тура РПЛ (1:1).Железнодорожники выиграли в этом сезоне лишь два матча и, набрав 9 очков. Сейчас действующий чемпион занимает восьмое место в таблице.Всего дважды в российской истории действующий чемпион начинал сезон хуже. В 2003 году "Локомотив", ставший чемпионом в сезоне-2002, в 7 турах набрал 7 очков, а "Спартак" в сезоне-2017/18 после победы в премьер-лиге в сезоне-2016/17 имел в своем активе 8 очков после 7 игр.