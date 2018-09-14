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Лишь дважды в истории российского футбола чемпион начинал сезон хуже, чем нынешний "Локомотив"

"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо" в матче 7-го тура РПЛ (1:1).

Железнодорожники выиграли в этом сезоне лишь два матча и, набрав 9 очков. Сейчас действующий чемпион занимает восьмое место в таблице.

Всего дважды в российской истории действующий чемпион начинал сезон хуже. В 2003 году "Локомотив", ставший чемпионом в сезоне-2002, в 7 турах набрал 7 очков, а "Спартак" в сезоне-2017/18 после победы в премьер-лиге в сезоне-2016/17 имел в своем активе 8 очков после 7 игр.

СЭ
Теги: Локомотив
Вчера, 22:09
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№5 Написал: Климак 32 (Сегодня, 00:10) #
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Пока это просто невезение, судья ошибаются против нас результативно почти в каждой игре, из 5 пропушенных голов, 3 в дополнительное время и это 3 поражения, нам били 3 пенальти, несколько удалений, в том году мы все эти матчи выиграли в аналогичной ситуации, забивали сами, заставляли удалятся, дожимали. Сложная ситуация, нужно исправлять, верим в команду. Вперёд Локо!


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:35) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Патаму_чта только свинарня настоящий печенен.
Усбагойтесь уже поросята, мы видели как "настоящие" шампиньоны прорываются в группу ЛЧ.
В след. году даже жопу не рвите, сразу продавайте самого дорогого негритенка, верное дело.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 23:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
случайный чемпион получается
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Вчера, 22:46) #
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  •  (6)

Ну если вспомнить тот год то мы играли очень хорошо первые 60 минут ...первые эти 10 туров ....забивали по 2-3 гола и пропускали в концовках и упускали победы

..

У Локо же все сложнее команда не забивает почти не ведёт в счёте , отыгрывается

.....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Вчера, 22:21) #
  • -1
  •  (9)

а чемпионы то ненастоящие!!!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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