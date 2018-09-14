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Константин Рауш: "Локомотив" не очень слабая команда, у них всё будет хорошо (видео)

Защитник сборной России и «Динамо» Константин Рауш после ничьей с «Локомотивом» оптимистично высказался о дальнейших перспективах соперника, хотя и выразил недовольство результатом, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



– После сборной появилась уверенность. Футбол очень простой – получилось в сборной, потом получилось и в клубе. У нас был план хорошо в обороне играть, использовать свободные зоны в контратаках. Думаю, у нас хорошо получилось. Заслужили победу, но, к сожалению, не вышло.

– Был ли офсайд в эпизоде с голом «Локомотива»?

– Не посмотрел, не знаю, но показалось, что офсайд был.

– У вас произошло столкновение с Фёдором Смоловым…

– С Фёдором? Да вы что, нет, не было такого.

– После удаления Крыховяка, наверное, был подъём и чувство, что можете дожать соперника?

– Они сели, мы начали в атаку играть быстро, шансы были. Всё было, только надо забивать.

– Была установка делать много кроссов, несмотря на габариты защитников «Локомотива»?

– Конечно, мы всё смотрели, игру в центре и на флангах, зоны…

– Не разочаровал ли вас действующий чемпион, у которого мало что получалось?

– Да нет, «Локомотив» хорошая команда, просто особенно в большинстве мы почувствовали уверенность. Любую команду можно обыграть, сегодня мы могли обыграть «Локомотив».

– То есть у «Локомотива» ещё всё наладится перед Лигой чемпионов?

– У них команда не очень слабая, думаю, всё будет хорошо.
Теги: Рауш Динамо Локомотив Rвидео
Вчера, 22:27
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№1 Написал: Климак 32 (Вчера, 23:57) #
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Такая радость как будто корову выиграл


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