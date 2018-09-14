Константин Рауш: "Локомотив" не очень слабая команда, у них всё будет хорошо (видео)

Защитник сборной России и «Динамо» Константин Рауш после ничьей с «Локомотивом» оптимистично высказался о дальнейших перспективах соперника, хотя и выразил недовольство результатом, передаёт корреспондентМихаил Гончаров.– После сборной появилась уверенность. Футбол очень простой – получилось в сборной, потом получилось и в клубе. У нас был план хорошо в обороне играть, использовать свободные зоны в контратаках. Думаю, у нас хорошо получилось. Заслужили победу, но, к сожалению, не вышло.– Не посмотрел, не знаю, но показалось, что офсайд был.– С Фёдором? Да вы что, нет, не было такого.– Они сели, мы начали в атаку играть быстро, шансы были. Всё было, только надо забивать.– Конечно, мы всё смотрели, игру в центре и на флангах, зоны…– Да нет, «Локомотив» хорошая команда, просто особенно в большинстве мы почувствовали уверенность. Любую команду можно обыграть, сегодня мы могли обыграть «Локомотив».– У них команда не очень слабая, думаю, всё будет хорошо.