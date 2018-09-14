Антон Шунин: жаль, что не удалось выиграть (видео)

Вратарь сборной России и «Динамо» Антон Шунин после ничьей с «Локомотивом» (1:1) выразил разочарование результатом, передаёт корреспондентМихаил Гончаров.– В первом тайме мы забили быстрый гол, очень жаль, что пропустили со стандарта. Во втором тайме у нас получилось гораздо больше, были моменты забить.– Я не смотрел, интересно посмотреть, был ли офсайд. По ощущениям был, метровый. Если не ошибаюсь, кто-то пробил мяч головой после подачи. Вопрос – кто этот мяч пробил?– Я не успел с ним толком потренироваться, поскольку приехал только за 2 дня до матча с «Оренбургом», у нас были предыгровые тренировки. А потом я уехал в сборную. Хороший игрок, сегодня забил, поможет нам.– Отлично, я с удовольствием вышел сегодня на игру, готовился к матчу. Хорошая команда, хороший стадион, много болельщиков. Отличные эмоции.– Перед каждой игрой много чего говорят, но мы выходим побеждать и бороться за очки. Жаль, что нам не удалось забить в концовке, были хорошие шансы выиграть.