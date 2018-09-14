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Антон Шунин: жаль, что не удалось выиграть (видео)

Вратарь сборной России и «Динамо» Антон Шунин после ничьей с «Локомотивом» (1:1) выразил разочарование результатом, передаёт корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



– В первом тайме мы забили быстрый гол, очень жаль, что пропустили со стандарта. Во втором тайме у нас получилось гораздо больше, были моменты забить.

– Говорят, что был офсайд в эпизоде с голом «Локомотива». Вы изучали, смотрели эпизод?

– Я не смотрел, интересно посмотреть, был ли офсайд. По ощущениям был, метровый. Если не ошибаюсь, кто-то пробил мяч головой после подачи. Вопрос – кто этот мяч пробил?

– Сегодня за «Динамо» забил новичок Кардозу, он уже в таком порядке?

– Я не успел с ним толком потренироваться, поскольку приехал только за 2 дня до матча с «Оренбургом», у нас были предыгровые тренировки. А потом я уехал в сборную. Хороший игрок, сегодня забил, поможет нам.

– Каково возвращаться в клуб из сборной?

– Отлично, я с удовольствием вышел сегодня на игру, готовился к матчу. Хорошая команда, хороший стадион, много болельщиков. Отличные эмоции.

– Перед игрой говорили, что «Динамо» хочет взять реванш за 0:4 прошлогодние…

– Перед каждой игрой много чего говорят, но мы выходим побеждать и бороться за очки. Жаль, что нам не удалось забить в концовке, были хорошие шансы выиграть.
Теги: Шунин Локомотив Динамо Rвидео
Вчера, 22:43
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Интересно, а мог надежней сыграть Антон по голу.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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