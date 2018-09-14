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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Владимир Пильгуй: "Динамо" Дмитрия Хохлова стремительно прогрессирует
Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 7-го тура Премьер-Лиги против "Локомотива" (1:1).
- Об игре:
Мне матч понравился, особенно во втором тайме, который прошёл с преимуществом "Динамо". Наверное, на ходе игры сказалось удаление Гжегожа Крыховяка, и "Динамо" после этого где-то не повезло. У Тони Шуньича был реальный шанс забить второй мяч в ворота гостей, да и у Евгения Маркова был момент, но Гильерме выручил. А сама игра по качеству была интересной и содержательной.
"Локомотив" - хорошая команда, одна из пяти сильнейших в стране, а может входит и в тройку. "Динамо" же продолжает набирать под руководством Дмитрия Хохлова, рисунок игры становится более агрессивным, ребята играют интересно. Хотя в составе, как мне кажется, на некоторых позициях не хватает мастеров большого класса.
- О перспективах "Локомотива":
Паниковать представителям и любителям этого клуба не нужно, как я думаю. После чемпионства следующий сезон всегда получается тяжёлым. Сегодняшнее дерби показало силу "Локомотива". Ведь у того же Мануэля Фернандеша уже в меньшинстве был голевой момент, и забей он - команда могла бы взять 3 очка. А так, "Локомотив" для каждого соперника будет серьёзным конкурентом. Да, старт сезона не совсем удачный, здесь не поспорить, но всё равно у "железнодорожников" большой потенциал.
- О футболистах "Динамо":
По Константину Раушу у меня по-прежнему нет какого-то конкретного представления. Отдельные игры проводит на высоком уровне, в частности сегодня сыграл просто замечательно! Его нацеленные и острые передачи сегодня несли большую опасность, да и в обороне играл надёжно. Но были матчи, в которых он напрочь выпадал из игры, стабильности ему не хватает.
По Мигелу Кардозу тоже рано что-то говорить, ведь сегодня был первый полностью проведённый им матч. Игрок хороший, но ему нужно ещё время на адаптацию, а сегодняшний гол поможет ему обрести больше уверенности.
В целом, по итогам работы клуба в летнее трансферное окно команда стала посильнее. Тот же Абдул Теттех неплох, несмотря на некоторые неоднозначные моменты с его участием (улыбается). Эти игроки команду усилили, но над составом нужно бы ещё поработать. Было бы неплохо усилить защиту. На мой взгляд, не хватает креативных хавбеков. Фёдор Черных проводит неплохие игры, но нестабилен. Кирилл Панченко по-прежнему является лидером команды, но в целом, "Динамо" не хватает форварда, который стабильно мог бы создавать и реализовывать имеющиеся моменты.
Rusfootball.info
- Об игре:
Мне матч понравился, особенно во втором тайме, который прошёл с преимуществом "Динамо". Наверное, на ходе игры сказалось удаление Гжегожа Крыховяка, и "Динамо" после этого где-то не повезло. У Тони Шуньича был реальный шанс забить второй мяч в ворота гостей, да и у Евгения Маркова был момент, но Гильерме выручил. А сама игра по качеству была интересной и содержательной.
"Локомотив" - хорошая команда, одна из пяти сильнейших в стране, а может входит и в тройку. "Динамо" же продолжает набирать под руководством Дмитрия Хохлова, рисунок игры становится более агрессивным, ребята играют интересно. Хотя в составе, как мне кажется, на некоторых позициях не хватает мастеров большого класса.
- О перспективах "Локомотива":
Паниковать представителям и любителям этого клуба не нужно, как я думаю. После чемпионства следующий сезон всегда получается тяжёлым. Сегодняшнее дерби показало силу "Локомотива". Ведь у того же Мануэля Фернандеша уже в меньшинстве был голевой момент, и забей он - команда могла бы взять 3 очка. А так, "Локомотив" для каждого соперника будет серьёзным конкурентом. Да, старт сезона не совсем удачный, здесь не поспорить, но всё равно у "железнодорожников" большой потенциал.
- О футболистах "Динамо":
По Константину Раушу у меня по-прежнему нет какого-то конкретного представления. Отдельные игры проводит на высоком уровне, в частности сегодня сыграл просто замечательно! Его нацеленные и острые передачи сегодня несли большую опасность, да и в обороне играл надёжно. Но были матчи, в которых он напрочь выпадал из игры, стабильности ему не хватает.
По Мигелу Кардозу тоже рано что-то говорить, ведь сегодня был первый полностью проведённый им матч. Игрок хороший, но ему нужно ещё время на адаптацию, а сегодняшний гол поможет ему обрести больше уверенности.
В целом, по итогам работы клуба в летнее трансферное окно команда стала посильнее. Тот же Абдул Теттех неплох, несмотря на некоторые неоднозначные моменты с его участием (улыбается). Эти игроки команду усилили, но над составом нужно бы ещё поработать. Было бы неплохо усилить защиту. На мой взгляд, не хватает креативных хавбеков. Фёдор Черных проводит неплохие игры, но нестабилен. Кирилл Панченко по-прежнему является лидером команды, но в целом, "Динамо" не хватает форварда, который стабильно мог бы создавать и реализовывать имеющиеся моменты.
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