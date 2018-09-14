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Гжегож Крыховяк: первую карточку судья выдумал

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк после матча с "Динамо" пообщался с журналистами.

- Вас сегодня удалили. Что можете сказать в своё оправдание?

- Считаю, что в эпизоде с первой жёлтой фола не было. Судья выдумал эту карточку. Уверен в этом на 100%, вторая карточка - заслуженная. Арбитр оказался прав. Но это моя ошибка. Я хотел бы извиниться перед своими партнёрами. Я их подвёл. Им пришлось в меньшинстве доигрывать матч.

- В следующем матче против "Зенита" команде придётся играть без вас. "Локо" будет тяжело?

- Да, это будет сложная встреча. Хотя, каждая игра не может быть простой. Я бы хотел помочь "Локомотиву", но теперь не смогу, увы.

- "Локомотив" готов к Лиге чемпионов?

- Посмотрим на результат, - передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров
Теги: Крыховяк Динамо Локомотив
Вчера, 23:09
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(2)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Колян Безмолвный, то-ли дело Пашаличи с прочими Петковичами, вот это супер-игроки, а выбрали говеный клуб.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 23:29) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сегодня Локо с Крыховком и без него ..разные команды, это самое главное врезалось в память, бред какой-то...мы и без Халака бились, а тут...все в Семине дело, испугался, решил очко удержать...возраст не дает рисковать, хотя Локо боевая единица.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: Колян Безмолвный (Вчера, 23:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
да невысокого класса он игрок уже видно по тем играм что провел,недаром кроме Локомотива его никто не подобрал хотя предлагали куче клубов!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:20) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Конечно Локо не готов к ЛЧ, атаки нет, флангов защиты нет, полузащитники ни там, ни там не помогают.
Пока у команды не будет игровой дисциплины так и будем барахтаться.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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