Василий Уткин вновь раскритиковал Юрия Семина

Журналист и комментатор Василий Уткин раскритиковал тренера "Локомотива" Юрия Семина после ничьей в матче 7-го тура РПЛ с "Динамо"(1:1)."Можно говорить что угодно о взаимоотношениях Юрия Семина и Ильи Геркуса, но факт заключается в том, что таких реальных полномочий, делегированных клубом, возможностей влиять на самые разные процессы, включая комплектование команды, ни у одного другого российского тренера близко нет.А вдобавок к ним у Юрия Семина есть еще образ святого безгрешного мученика за "Локомотив" в глазах болельщиков, которого ни у одного тренера в мире не было и вряд ли когда-то еще будет.Можно говорить что угодно о некомпетентности клубной администрации, президента клуба, спортивного директора Штоффельсхауса и их злонамеренности, но этим нельзя объяснить тактическую ватность 2Локомотива" в игре с "Динамо", неспособность на протяжении тайма заметить, что соперник тупо имеет численное преимущество в середине поля и оттого берет там верх в 5 случаях из 6 или чаще.Четыре дня назад крайний защитник "Динамо" Рауш сделал две голевые передачи в игре за сборную. Рауш славен поставленной подачей с левой ноги. Тем не менее он раз за разом оказывается свободен на излюбленной позиции для точечной подачи, и к голу в ворота "Локомотива" это привело в первой десятиминутке.Не существует разумных оснований тому, чтобы выставить против двух высоких мощных защитников 2Динамо" форварда толкательно-локотко-борцеватого типа Эдера, который оставался против них двоих один, без поддержки из проигранного количественно центра и не имея ни одного личного качества сильнее, чем у этих защей, а именно Рыкова с Шуньичем.И если все это мешает предусмотреть, своевременно заметить, исправить, а лучше, продумав дееспособный план на игру вместо иллюзорного, не допустить главному тренеру, то...То, на мой взгляд (и это первое из области мнений, а не фактов или азбучных истин, в этом сумбурном тексте) – на мой взгляд, если бы в технической зоне у скамейки "Локомотива" вместо мечущегося Ю. П. Семина неподвижно росла садовая настурция, это было бы хотя бы: а) красиво и б) безвредно.А в остальном наблюдать за "Локомотивом" Юрия Семина так же интересно и увлекательно, как если бы "Титаник" медленно и неотвратимо тонул 3-4 сезона полнометражного телесериала.У меня все. А, нет, не все. О плохих взаимоотношениях: хорошие за последние 20 лет у Юрия Семина из всех президентов "Локомотива" вообще были только с г-ном Наумовым, персонажем абсолютно гоголевским по образу мыслей, который, в частности, на собственной клубной территории незаконно выстроил "Сапсан-Арену", которую потом пару лет упорно легализовывали преемники.Так что стоит ли объяснять что-либо взаимоотношениями? Плохие они всегда и со всеми. Юрий Павлович не первый вздорный старикан среди святых и великомучеников", – написал Уткин.