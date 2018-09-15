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Василий Уткин вновь раскритиковал Юрия Семина

Журналист и комментатор Василий Уткин раскритиковал тренера "Локомотива" Юрия Семина после ничьей в матче 7-го тура РПЛ с "Динамо"(1:1).

"Можно говорить что угодно о взаимоотношениях Юрия Семина и Ильи Геркуса, но факт заключается в том, что таких реальных полномочий, делегированных клубом, возможностей влиять на самые разные процессы, включая комплектование команды, ни у одного другого российского тренера близко нет.

А вдобавок к ним у Юрия Семина есть еще образ святого безгрешного мученика за "Локомотив" в глазах болельщиков, которого ни у одного тренера в мире не было и вряд ли когда-то еще будет.

Можно говорить что угодно о некомпетентности клубной администрации, президента клуба, спортивного директора Штоффельсхауса и их злонамеренности, но этим нельзя объяснить тактическую ватность 2Локомотива" в игре с "Динамо", неспособность на протяжении тайма заметить, что соперник тупо имеет численное преимущество в середине поля и оттого берет там верх в 5 случаях из 6 или чаще.

Четыре дня назад крайний защитник "Динамо" Рауш сделал две голевые передачи в игре за сборную. Рауш славен поставленной подачей с левой ноги. Тем не менее он раз за разом оказывается свободен на излюбленной позиции для точечной подачи, и к голу в ворота "Локомотива" это привело в первой десятиминутке.

Не существует разумных оснований тому, чтобы выставить против двух высоких мощных защитников 2Динамо" форварда толкательно-локотко-борцеватого типа Эдера, который оставался против них двоих один, без поддержки из проигранного количественно центра и не имея ни одного личного качества сильнее, чем у этих защей, а именно Рыкова с Шуньичем.

И если все это мешает предусмотреть, своевременно заметить, исправить, а лучше, продумав дееспособный план на игру вместо иллюзорного, не допустить главному тренеру, то...

То, на мой взгляд (и это первое из области мнений, а не фактов или азбучных истин, в этом сумбурном тексте) – на мой взгляд, если бы в технической зоне у скамейки "Локомотива" вместо мечущегося Ю. П. Семина неподвижно росла садовая настурция, это было бы хотя бы: а) красиво и б) безвредно.

А в остальном наблюдать за "Локомотивом" Юрия Семина так же интересно и увлекательно, как если бы "Титаник" медленно и неотвратимо тонул 3-4 сезона полнометражного телесериала.

У меня все. А, нет, не все. О плохих взаимоотношениях: хорошие за последние 20 лет у Юрия Семина из всех президентов "Локомотива" вообще были только с г-ном Наумовым, персонажем абсолютно гоголевским по образу мыслей, который, в частности, на собственной клубной территории незаконно выстроил "Сапсан-Арену", которую потом пару лет упорно легализовывали преемники.

Так что стоит ли объяснять что-либо взаимоотношениями? Плохие они всегда и со всеми. Юрий Павлович не первый вздорный старикан среди святых и великомучеников", – написал Уткин.

Телеграм-канал Василия Уткина
Теги: Уткин Семин Локомотив Динамо
Сегодня, 08:37
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№4 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
резко и даже хамовито сказал Уткин, но всё по делу, увы((
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 09:45) #
  • -2
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Геркус проплатил проституткину?
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 09:09) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Да повезло Локо в прошлом сезоне с помощью судеек, из-за разборок в Спартаке, грызне и раздоре в Зените, перестроечном ЦСКА, из-за этих обстоятельств Семин с организационно-дисциплинированной посредственной командой выиграл титул, в этом сезоне Спартак и Зенит без дрязг и раздоров, а Локо с посредственной унылой игрой катиться вниз и вряд ли без встряски попадет в пятерку.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: игра г. Москва (Сегодня, 09:08) #
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  •  (3)

Браво Вася, даже читать влом- но стиль, господа !Это как сидит птица высоковольтной проволоке и чистит перышки Талант!
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
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