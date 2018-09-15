Бубнов: за "Локомотив" по-настоящему страшно

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат в стартовом матче седьмого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Динамо" (1:1)."В целом это был равный матч. "Динамо" получило преимущество только после удаления у «Локомотива». Пытались вырвать победу, имели на это шансы, но не получилось.Ненормально, что чемпион России забил всего 5 мячей после 7 туров, как и то, что 5 пропустил. Провальный первый тайм, очень медленный темп. Показательно, что Сёмин делает две замены уже в перерыве. Его не устраивало происходящее, моментов практически не было. Сёмин отчасти сам виноват – ошибся со стартовым составом. Миранчуки в плохой форме, играют очень медленно, ничего не создают.За "Локомотив" по-настоящему страшно перед стартом в ЛЧ", — сказал Бубнов.