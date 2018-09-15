Бубнов: за "Локомотив" по-настоящему страшно

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:50
Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны (6)
Кулишев: ну какой "Оренбург" автобус? Мы проводим больше позиционных атак чем чемпион страны (6)
Вчера, 23:20
Себастьян Хольмен: надеюсь, Швеция победит Россию
Себастьян Хольмен: надеюсь, Швеция победит Россию
Вчера, 23:09
Гжегож Крыховяк: первую карточку судья выдумал (5)
Гжегож Крыховяк: первую карточку судья выдумал (5)
Вчера, 22:45
"Монако" - "Тулуза": Головин вне заявки
"Монако" - "Тулуза": Головин вне заявки
Вчера, 22:43
Антон Шунин: жаль, что не удалось выиграть (видео) (1)
Антон Шунин: жаль, что не удалось выиграть (видео) (1)
Вчера, 22:34
Равиль Сабитов: по игре с "Динамо" возникают опасения за матч "Локомотива" против "Галатасарая"
Равиль Сабитов: по игре с "Динамо" возникают опасения за матч "Локомотива" против "Галатасарая"
Вчера, 22:27
Чемпион не готов к Лиге Чемпионов? Дерби с "Динамо" сформировало неоднозначное мнение (2)
Чемпион не готов к Лиге Чемпионов? Дерби с "Динамо" сформировало неоднозначное мнение (2)
Вчера, 22:27
Константин Рауш: "Локомотив" не очень слабая команда, у них всё будет хорошо (видео) (1)
Константин Рауш: "Локомотив" не очень слабая команда, у них всё будет хорошо (видео) (1)
Вчера, 22:17
Семак: у Жиркова очень сложная ситуация со здоровьем (6)
Семак: у Жиркова очень сложная ситуация со здоровьем (6)
Вчера, 22:09
Лишь дважды в истории российского футбола чемпион начинал сезон хуже, чем нынешний "Локомотив" (8)
Лишь дважды в истории российского футбола чемпион начинал сезон хуже, чем нынешний "Локомотив" (8)
Вчера, 22:05
Юрий Семин: Жоаозиньо хороший артист - классно сымитировал (12)
Юрий Семин: Жоаозиньо хороший артист - классно сымитировал (12)
Вчера, 21:23
"Локомотив" и "Динамо" поделили очки (33)
"Локомотив" и "Динамо" поделили очки (33)
Вчера, 20:44
Юра Мовсисян стал игроком "Чикаго Файр" (1)
Юра Мовсисян стал игроком "Чикаго Файр" (1)
Вчера, 20:32
Сергей Силкин: думаю, ЦСКА по итогам сезона займет 4-5-е место (16)
Сергей Силкин: думаю, ЦСКА по итогам сезона займет 4-5-е место (16)
Вчера, 19:46
Игорь Ледяхов: отдыхать некогда, открыт для предложений (1)
Игорь Ледяхов: отдыхать некогда, открыт для предложений (1)
Вчера, 19:29
Пеп Гвардиола: АПЛ кажется лучше, чем она есть на самом деле, из-за того, как ее продают и транслируют
Пеп Гвардиола: АПЛ кажется лучше, чем она есть на самом деле, из-за того, как ее продают и транслируют
Вчера, 18:48
"Динамо" огласило стартовый состав на игру с "Локомотивом" (2)
"Динамо" огласило стартовый состав на игру с "Локомотивом" (2)
Вчера, 18:31
Смолов и Фарфан - в запасе "Локомотива" на матч с "Динамо" (2)
Смолов и Фарфан - в запасе "Локомотива" на матч с "Динамо" (2)
Вчера, 18:27
Юрий Жевнов вернулся в "Зенит" (7)
Юрий Жевнов вернулся в "Зенит" (7)
Вчера, 18:15
Рафинья может уйти из "Барселоны" зимой
Рафинья может уйти из "Барселоны" зимой
Вчера, 17:50
"Матч ТВ" покажет игры всех российских клубов в первом туре еврокубков, кроме "Спартака" (72)
"Матч ТВ" покажет игры всех российских клубов в первом туре еврокубков, кроме "Спартака" (72)
Вчера, 17:10
У Хетага Хосонова умер брат (2)
У Хетага Хосонова умер брат (2)
Вчера, 16:38
Из-за участия ЦСКА в ЛЧ перенесены три матча "Оренбурга" (3)
Из-за участия ЦСКА в ЛЧ перенесены три матча "Оренбурга" (3)
Вчера, 16:26
"Нижнему Новгороду" разрешили заявить Александра Сапету, "Химкам" - Александра Рязанцева (1)
"Нижнему Новгороду" разрешили заявить Александра Сапету, "Химкам" - Александра Рязанцева (1)
Вчера, 16:19
ЦСКА поздравил Ивицу Олича с днём рождения (1)
ЦСКА поздравил Ивицу Олича с днём рождения (1)
Вчера, 15:47
В связи с выступлением ЦСКА в Лиге чемпионов перенесены три матча РПЛ с участием "Оренбурга"
В связи с выступлением ЦСКА в Лиге чемпионов перенесены три матча РПЛ с участием "Оренбурга"
Бубнов: за "Локомотив" по-настоящему страшно
Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат в стартовом матче седьмого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Динамо" (1:1).
"В целом это был равный матч. "Динамо" получило преимущество только после удаления у «Локомотива». Пытались вырвать победу, имели на это шансы, но не получилось.
Ненормально, что чемпион России забил всего 5 мячей после 7 туров, как и то, что 5 пропустил. Провальный первый тайм, очень медленный темп. Показательно, что Сёмин делает две замены уже в перерыве. Его не устраивало происходящее, моментов практически не было. Сёмин отчасти сам виноват – ошибся со стартовым составом. Миранчуки в плохой форме, играют очень медленно, ничего не создают.
За "Локомотив" по-настоящему страшно перед стартом в ЛЧ", — сказал Бубнов.
Sportbox
"В целом это был равный матч. "Динамо" получило преимущество только после удаления у «Локомотива». Пытались вырвать победу, имели на это шансы, но не получилось.
Ненормально, что чемпион России забил всего 5 мячей после 7 туров, как и то, что 5 пропустил. Провальный первый тайм, очень медленный темп. Показательно, что Сёмин делает две замены уже в перерыве. Его не устраивало происходящее, моментов практически не было. Сёмин отчасти сам виноват – ошибся со стартовым составом. Миранчуки в плохой форме, играют очень медленно, ничего не создают.
За "Локомотив" по-настоящему страшно перед стартом в ЛЧ", — сказал Бубнов.
Sportbox
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.