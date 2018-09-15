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Бубнов: за "Локомотив" по-настоящему страшно

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат в стартовом матче седьмого тура РПЛ между "Локомотивом" и "Динамо" (1:1).

"В целом это был равный матч. "Динамо" получило преимущество только после удаления у «Локомотива». Пытались вырвать победу, имели на это шансы, но не получилось.

Ненормально, что чемпион России забил всего 5 мячей после 7 туров, как и то, что 5 пропустил. Провальный первый тайм, очень медленный темп. Показательно, что Сёмин делает две замены уже в перерыве. Его не устраивало происходящее, моментов практически не было. Сёмин отчасти сам виноват – ошибся со стартовым составом. Миранчуки в плохой форме, играют очень медленно, ничего не создают.

За "Локомотив" по-настоящему страшно перед стартом в ЛЧ", — сказал Бубнов.

Sportbox
Теги: Бубнов Семин Локомотив
Сегодня, 08:42
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5
(5)
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 10:30) #
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  •  (3)
online

Александр Викторович, не просто страшно, а жутко за "Локомотив", тем более он в статусе Чемпиона России и вся футбольная страна (!) будет за него болеть в играх Лиги Чемпионов, исключая только фанатов-радикалов (анти-россов) некоторых других клубов!
Прямо какое-то стойкое тревожное ощущение, что "Локомотив" в группе спустят под откос - опустят на 4 место в группе - закопают, а то и надругаются...
А ведь России нужно еще зарабатывать очки для общей копилки - отстаивать свое 6 место в Рейтинге УЕФА, пробовать бороться с Францией за 5 место! Но, куда там нынче...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 09:48) #
  • +4
  •  (6)
online

После чемпионского сезона некоторые видимо ожидали увеличения довольствия, но ничего не поменялось. Отсюда терки в коллективе и невзрачная игра. Локо обречен. Ничего назад уже не вернешь. Думаю грядут радикальные решения, а они никогда не дают сиюминутного результата. Должно пройти время.
Вот такой расклад.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:47) #
  • +2
  •  (2)

СуперШтангист,
Как тебя штангой то сплющило.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 09:17) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Чего там бояться?Будут в любимом автобусе все матчи стоять.С Шерифом вот не вышло правда,но сегодняшний Локо много очков не принесет.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 08:58) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Терек»
Ну не знаю, кому страшно там быть может, лично я полностью доволен дрезинской трансферной кампанией и чямпиёнским зрелищным футболом.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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