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Фарфан: дела у "Локо" плохи, но мы исправим ситуацию

Полузащитник "Локомотива" Джефферсон Фарфан прокомментировал ничью с "Динамо" в матче 7-го тура чемпионата России.

"Сейчас главное - хорошо подготовиться к первому матчу ЛУ в Турции. Да, наши дела весьма плохи, но мы исправим ситуацию.

Другого выбора у нас нет. Верим, что нам по силам это сделать и добиться в следующей игре положительного результата", - цитирует перуанца Чемпионат
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 08:46
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№1 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:01) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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