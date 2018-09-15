Рахимов: какого-то реваншистского настроения или особого настроя на "Спартак" у Пилипчука нет

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов ответил на вопрос, есть ли у его помощника Романа Пилипчука особый настрой на предстоящий матч со "Спартаком"."У Пилипчука нет реваншистских настроений или особого настроя на "Спартак". Ни разу не слышал, чтобы он заострял внимание на том, что впереди встреча именно со "Спартаком".Наверное, для журналистов это важная история, но для нас – абсолютно нормальная ситуация. К тому же, если только на москвичей настраиваться как-то по-особенному, как тогда поступать с другими соперниками? Мы должны одинаково относиться ко всем матчам", - сказал Рахимов.