Евгений Ловчев дал прогноз на матч "Спартак" - "Ахмат"

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев сделал прогноз на матче 7-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ахмат"."При смене тренера обычно это происходит встряска команды. В Грозном вернули тренера, который знает Чечню, и которого в Чечне знают.А "Спартак" потерял Промеса. Хотя он и играл в этом сезоне не очень хорошо, но все-таки являлся заметной фигурой в команде. Пока Каррера не может ему найти замену в линии атаки.Но все же "Спартак" на родном стадионе должен побеждать", – сказал Ловчев.Матч между "Спартаком" и "Ахматом" состоится 16 сентября в Москве, начало в 19:00 (мск).