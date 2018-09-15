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Евгений Ловчев дал прогноз на матч "Спартак" - "Ахмат"

Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев сделал прогноз на матче 7-го тура чемпионата России "Спартак" - "Ахмат".

"При смене тренера обычно это происходит встряска команды. В Грозном вернули тренера, который знает Чечню, и которого в Чечне знают.

А "Спартак" потерял Промеса. Хотя он и играл в этом сезоне не очень хорошо, но все-таки являлся заметной фигурой в команде. Пока Каррера не может ему найти замену в линии атаки.

Но все же "Спартак" на родном стадионе должен побеждать", – сказал Ловчев.

Матч между "Спартаком" и "Ахматом" состоится 16 сентября в Москве, начало в 19:00 (мск).

Советский спорт
Теги: Спартак Ахмат Ловчев
Сегодня, 10:23
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(2)
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Проплаченное Сраптаком удаление и липовый пенальти если папуасогладиаторы в створ не попадут?

нет
удалят сразу трёх футболистов..
потому что даже с минус двумя соперник возит зеньку, как Тузик ссаную тряпку на глазах недоумевающего Миллера, припёршегося на Позорарену в предвкушении лёгкой победы в матче открытия бакланьего корыта.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:44) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
прадажные казёлы помогут свиньям спасти очко confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 10:41) #
  • +2
  •  (2)
online

7-й тур ОСОБЫЙ для пяти российских команд, им после этого стартовать в группах европейских Лиг! Хотелось бы удач всем нашим командам-"европейцам"
"Локомотив" вот уже слабо провел игру перед Евротуром... "Спартаку" - очень важно сыграть на Победу, хотя город Грозный приедет с очень грозными намерениями - Чечня перевооружилась новым тренером (!), а это всегда не просто "встряска", но и дополнительный кураж и сила
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:37) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Городовой
Проплаченное Сраптаком удаление и липовый пенальти если папуасогладиаторы в створ не попадут?

Не стоит добивать негров? Женщина- пощады просим-с.Кот показал большой палец вниз.Негры висели как черные гандоны на ветру . Женщина сошла с ума и глупо улыбалась.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 10:30) #
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Болеет за:
«Зенит»
Проплаченное Сраптаком удаление и липовый пенальти если папуасогладиаторы в створ не попадут?


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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