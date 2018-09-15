Семак рассказал на какую позицию рассматривает Маркизио

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, на каких позициях собирается использовать новичка клуба полузащитника Клаудио Маркизио."По Маркизио будем смотреть на поле. Посмотрим его и выше в центре, и ниже, в зависимости от соперника.Это очень опытный футболист. Его футбольный интеллект очень поможет нам, как и его работоспособность. Мы будем применять эти качества в зависимости от наших потребностей в определенных матчах", – сказал Семак.