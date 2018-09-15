Новости партнеров

Семак рассказал на какую позицию рассматривает Маркизио

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, на каких позициях собирается использовать новичка клуба полузащитника Клаудио Маркизио.

"По Маркизио будем смотреть на поле. Посмотрим его и выше в центре, и ниже, в зависимости от соперника.

Это очень опытный футболист. Его футбольный интеллект очень поможет нам, как и его работоспособность. Мы будем применять эти качества в зависимости от наших потребностей в определенных матчах", – сказал Семак.

Fontanka
Теги: Зенит Семак Маркизио
Сегодня, 10:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.