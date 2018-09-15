Новости партнеров

"Уфа" - ЦСКА: армейцы сыграют в черной форме

ЦСКА и "Уфа" определились с цветом игровой формы на матч седьмого тура чемпионата России.

Встреча пройдет в столице Башкортостана 15 сентября.

ЦСКА сыграет в черной форме, для "Уфы" подготовлен красный комплект.

Теги: УФА ЦСКА
Сегодня, 10:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 10:54) #
  • -2
  •  (4)
online

Черная полевая форма - это плохая примета ! (((
Хотя, если иметь в виду, что команда как-бы армейская - ЦСК-Армии,
то черная форма - это тогда - или танкачи, или морская пехота.
Ну, в этом случае, за ЦСКА переживать не стоит, помятуя девизы:
Морская пехота: "Где мы - там Победа!"
Танкисты: "Броня крепка и танки наши быстры!" ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.