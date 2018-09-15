Фанаты "Локомотива" высмеяли сорвавшийся переход Терри в "Спартак" (фото)

Фанаты московского "Локомотива" высмеяли столичный "Спартак" с помощью баннера на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо".На фанатском секторе "Локомотива" появилась растяжка со словами "Свиная исTERRYя", имея в виду переполох, который вызвал возможный переход Джона Терри в "Спартак".Бывший защитник "Челси" и "Астон Виллы" был близок к подписанию контракта с красно-белыми, но трансфер так и не состоялся. 37-летний Терри рассказал, что отказался от перехода в "Спартак" после беседы с семьей.