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Фанаты "Локомотива" высмеяли сорвавшийся переход Терри в "Спартак" (фото)

Фанаты московского "Локомотива" высмеяли столичный "Спартак" с помощью баннера на матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Динамо".

На фанатском секторе "Локомотива" появилась растяжка со словами "Свиная исTERRYя", имея в виду переполох, который вызвал возможный переход Джона Терри в "Спартак".



Бывший защитник "Челси" и "Астон Виллы" был близок к подписанию контракта с красно-белыми, но трансфер так и не состоялся. 37-летний Терри рассказал, что отказался от перехода в "Спартак" после беседы с семьей.

Sport24
Теги: Локомотив Спартак Терри
Сегодня, 11:21
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№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 11:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот паровозам ща самое время над кем то смеяться..сквозь слезы..бггг


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№1 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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