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Молодежка "Уфы" неприлично проиграла своим сверстникам из ЦСКА

В матче 7-го тура молодежного первенства России ЦСКА в гостях разгромил "Уфу" со счетом 7:0.

Уже в первом тайме армейцы сумели забить пять мячей. Голами отметились Данила Янов (дубль), Тимур Пухов, Наяир Тикнизян и Виталий Жиронкин. Во второй половине отличились Иван Олейников и Пухов.

"Уфа" проиграла седьмой матч подряд на старте молодежного чемпионата, а ЦСКА возглавляет таблицу первенства, опережая на четыре очка "Динамо".

Россия — Молодежное первенство

"Уфа"-мол. — ЦСКА-мол. — 0:7 (0:5)
Голы: Янов, 21; Пухов, 28; Тикнизян, 35; Жиронкин, 42; Янов, 45; Олейников, 55; Пухов, 58.
Теги: ЦСКА УФА
Сегодня, 11:26
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№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 11:28) #
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новые Акинфеевы, Чаловы и Головины растут smirk
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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