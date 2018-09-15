Сергей Силкин: "Локомотив" пожинает те же плоды, которые в прошлом году пожинал "Спартак"

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой прокомментировал ничью в матче 7-го тура РПЛ «Локомотив» - «Динамо» (1:1).-С учетом того, что в прошлом сезоне «Динамо» безоговорочно проиграло «Локомотиву» в двух матчах, считаю, что эта ничья - неплохой результат для динамовцев. Это очко они завоевали, - сказал Силкин. - «Локомотив» пока не находится в оптимальной форме, в такой форме, как была в прошлом году. Команда мало создает моментов и выглядит как-то вяло. Бело-голубые в этом матче смогли забить быстрый мяч, но «Локомотив» быстро отыгрался. Было в этой встрече и удаление Крыховяка. Считаю, что по делу. Такая карточка, которую можно, как давать, так и не давать. Но если расценивать как агрессивные действия, то Крыховяк заслужил вторую карточку. Но это удаление не повлияло на исход матча: как было 1:1, так и осталось. Был хороший момент у динамовца Маркова. Когда он бил головой после передачи Рауша. Если бы забил, то «Динамо» победило бы.- Несмотря на то что он небольшого роста, забил головой. Видно, что техничный малый. В команду нужно влиться, вписаться, притереться, и тогда уже по большому счету его оценивать будем. Но важно, что забил гол, повлиял на результат. Это здорово для игрока, который в первый раз выходит в стартовом составе своей команды и уже на пятой минуте забивает.-Это совершенно другой турнир, все понимают какого, он высокого уровня. «Локомотив», по-моему, сейчас пожинает те плоды, которые в прошлом году пожинал «Спартак». То есть они выплеснули все максимально в чемпионский год. И где-то чуть успокоились. Вот этого куража им сейчас не хватает. Как в прошлом году не хватало «Спартаку». А сценарий чемпионата повторяется: в прошлом году лидировал «Зенит», и сейчас тоже. Чего ждать от игры «Локо» с «Галатасараем»? Думаю, что красно-зеленые могут побороться за очки в матче с этим соперником. Под этот турнир клуб усилился, и Смолова приобрели. Но пока, может быть, «Локомотиву» не хватает сыгранности.