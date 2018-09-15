Молодежка "Спартака" одержала волевую победу над "Ахматом", проигрывая по ходу матча 0:2

"Спартак" победил "Ахмат" со счетом 3:2 в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги.Бацуев, 10 (0:1). Умаев, 17 (0:2). Прошляков, 20 - с пенальти (1:2). Лопатин, 37 (2:2). Репях, 77 (3:2).Умаев (Ахмат - мол.), 62.Карасев (Псков).15 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".Красно-белые с 11 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, грозненцы с 8 баллами располагаются на 11-й строчке.