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Молодежка "Спартака" одержала волевую победу над "Ахматом", проигрывая по ходу матча 0:2

"Спартак" победил "Ахмат" со счетом 3:2 в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги.

Молодежное первенство

7-й тур

"Спартак М - мол." (Москва) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 3:2 (2:2)

Голы: Бацуев, 10 (0:1). Умаев, 17 (0:2). Прошляков, 20 - с пенальти (1:2). Лопатин, 37 (2:2). Репях, 77 (3:2).

Удаление: Умаев (Ахмат - мол.), 62.

Судья: Карасев (Псков).

15 сентября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

Красно-белые с 11 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, грозненцы с 8 баллами располагаются на 11-й строчке.
Теги: Спартак Ахмат
Сегодня, 13:14
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(1)
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DenStavropol
Сибирячок,

Поиграешь в футбол лично, узнаешь

Вот ты говно голимое. Столько поиграть, сколько мне , тебе не удастся никогда.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,
Главное - результат . Ну и то , что не " сломались " при 0-2 . С победой КБ !


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,

Поиграешь в футбол лично, узнаешь
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:26) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы, конечно за проявленную волю. Но как можно было пропустить 2 быстрых гола?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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