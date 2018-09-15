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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Тульский "Арсенал" разгромил "Крылья Советов" в матче молодежного первенства
Тульский "Арсенал" на своем поле разгромил "Крылья Советов" в матче 7-го тура первенства России среди молодежных команд.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе команды отличились Ярослав Ивакин, Гурам Аджоев и Артем Максименко.
Первенство России среди молодежных команд. 7-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Крылья Советов" (Самара) – 3:0 (1:0)
Голы: Ивакин, 28 (с пенальти). Аджоев, 73. Максименко, 89.
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе команды отличились Ярослав Ивакин, Гурам Аджоев и Артем Максименко.
Первенство России среди молодежных команд. 7-й тур
"Арсенал" (Тула) – "Крылья Советов" (Самара) – 3:0 (1:0)
Голы: Ивакин, 28 (с пенальти). Аджоев, 73. Максименко, 89.
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