Тульский "Арсенал" разгромил "Крылья Советов" в матче молодежного первенства

Тульский "Арсенал" на своем поле разгромил "Крылья Советов" в матче 7-го тура первенства России среди молодежных команд.Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе команды отличились Ярослав Ивакин, Гурам Аджоев и Артем Максименко.Ивакин, 28 (с пенальти). Аджоев, 73. Максименко, 89.