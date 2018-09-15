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Олег Терехин: "Динамо" вполне по силам побороться за место в Лиге Европы

Экс-нападающий "Динамо" Олег Терехин высказал мнение, что бело-голубые демонстрируют игру хорошего качества и способны побороться за попадание в еврокубки.

"Ситуация в "Динамо" стабилизировалась, потому что Диме Хохлову дали спокойно работать. Он постепенно, потихонечку улучшает команду. Они не шарахаются вправо или влево, так что команда прогрессирует.

У них есть коллектив. Там, может, нет каких-то больших звезд, но, видимо, Хохлов смог создать настоящий коллектив – ребята бьются, глаза горят.

Если "Динамо" сохранит должный настрой, то команда вполне может бороться за еврокубки", - цитирует Терехина СЭ.

Теги: Динамо Терехин
Сегодня, 14:19
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№1 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну конечно если научаться с пару метров попадать в пустые ворота при лежачем кипере, то в шестерку может и попадут.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
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