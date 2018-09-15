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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Олег Терехин: "Динамо" вполне по силам побороться за место в Лиге Европы
Экс-нападающий "Динамо" Олег Терехин высказал мнение, что бело-голубые демонстрируют игру хорошего качества и способны побороться за попадание в еврокубки.
"Ситуация в "Динамо" стабилизировалась, потому что Диме Хохлову дали спокойно работать. Он постепенно, потихонечку улучшает команду. Они не шарахаются вправо или влево, так что команда прогрессирует.
У них есть коллектив. Там, может, нет каких-то больших звезд, но, видимо, Хохлов смог создать настоящий коллектив – ребята бьются, глаза горят.
Если "Динамо" сохранит должный настрой, то команда вполне может бороться за еврокубки", - цитирует Терехина СЭ.
"Ситуация в "Динамо" стабилизировалась, потому что Диме Хохлову дали спокойно работать. Он постепенно, потихонечку улучшает команду. Они не шарахаются вправо или влево, так что команда прогрессирует.
У них есть коллектив. Там, может, нет каких-то больших звезд, но, видимо, Хохлов смог создать настоящий коллектив – ребята бьются, глаза горят.
Если "Динамо" сохранит должный настрой, то команда вполне может бороться за еврокубки", - цитирует Терехина СЭ.
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