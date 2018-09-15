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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Федор Чалов выиграл первую награду в этом сезоне
Болельщики признали форварда московского ЦСКА Фёдор Чалов лучшим игроком команды в июле и августе.
За Чалова проголосовали 3 602 человека (40%). Вторым стал защитник Марио Фернандес (2 279, 25%), третьим – голкипер Игорь Акинфеев (1 180, 13%). Полузащитник Кристиян Бистрович (613, 6%) и защитник Родриго Бекао (339, 3%) заняли четвёртое и пятое места соответственно. Всего в голосовании приняли участие 8 837 человек.
В июле-августе 20-летний футболист записал на свой счёт пять голов, приняв участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и встрече за Суперкубок страны с "Локомотивом" (1:0).
На данный момент Чалов лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.
ПФК ЦСКА
За Чалова проголосовали 3 602 человека (40%). Вторым стал защитник Марио Фернандес (2 279, 25%), третьим – голкипер Игорь Акинфеев (1 180, 13%). Полузащитник Кристиян Бистрович (613, 6%) и защитник Родриго Бекао (339, 3%) заняли четвёртое и пятое места соответственно. Всего в голосовании приняли участие 8 837 человек.
В июле-августе 20-летний футболист записал на свой счёт пять голов, приняв участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и встрече за Суперкубок страны с "Локомотивом" (1:0).
На данный момент Чалов лидирует в бомбардирской гонке РПЛ.
ПФК ЦСКА
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