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Александр Бубнов сделал прогноз на матч "Уфа" - ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов спрогнозировал результат матча седьмого тура премьер-лиги между "Уфой" и ЦСКА.

"ЦСКА выстрелил в прошлом туре с "Уралом" и должен развивать успех в Уфе.

Хозяева постараются сделать ставку на надежную игру в обороне, но в этом сезоне у них часто это не получается. Команда Гончаренко – фаворит. Прогноз – 1:2", - сказал Бубнов.

За четыре года команды провели девять матчей, в шести из них победу одержал ЦСКА, еще в трех была зафиксирована ничья, две из них – в прошлом сезоне (0:0, 1:1).

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Теги: УФА ЦСКА Бубнов
Сегодня, 15:29
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