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Источник: Владимир Федотов интересен четырем клубам РПЛ

По информации издания "Свободная Пресса", на главного тренера "Оренбурга" Владимира Федотова претендуют четыре клуба премьер-лиги.

Как сообщает источник, два из этих четырех клубов планируют уволить своих нынешних главных тренеров уже в ближайшее время.

52-летний Федотов возглавил "Оренбург" в августе прошлого года после отставки Темури Кецбаи.

Под его руководством команда спустя год вернулась в премьер-лигу и после шести туров занимает пятое место в турнирной таблице.
Теги: Оренбург Федотов
Сегодня, 15:47
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№4 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:30) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
КРАСНОДАР
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:08) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
УФА

только не Уфа, пусть пистуют в ФНЛ с такой "игрой"


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:52) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
И УФА
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 15:51) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Нахрена ему этот Урал?
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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