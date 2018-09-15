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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Рубин" оказался сильнее "Енисея" в первом матче субботней программы 7 тура РПЛ
Завершился первый матч субботней программы 7-го тура чемпионата России, в котором "Рубин" на своем поле оказался сильнее "Енисея"
Чемпионат России
7 тур
"Рубин" – "Енисей" 1:0
Голы: Полоз, 6
"Рубин": И.Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян (Устинов, 86), Сорокин, Флорес, Камболов, Могилевец, И.Коновалов, Полоз (Бухаров, 72), Азмун (Подберезкин, 79).
"Енисей": Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов (Кутьин, 77), Комков, Семакин, Зотов (Саркисов, 57), Костюков, Огуде
Предупреждения: Дугалич, 40, Огуде, 50, Чико, 64, Гранат, 69
Чемпионат России
7 тур
"Рубин" – "Енисей" 1:0
Голы: Полоз, 6
"Рубин": И.Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян (Устинов, 86), Сорокин, Флорес, Камболов, Могилевец, И.Коновалов, Полоз (Бухаров, 72), Азмун (Подберезкин, 79).
"Енисей": Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов (Кутьин, 77), Комков, Семакин, Зотов (Саркисов, 57), Костюков, Огуде
Предупреждения: Дугалич, 40, Огуде, 50, Чико, 64, Гранат, 69
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