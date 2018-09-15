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"Рубин" оказался сильнее "Енисея" в первом матче субботней программы 7 тура РПЛ

Завершился первый матч субботней программы 7-го тура чемпионата России, в котором "Рубин" на своем поле оказался сильнее "Енисея"

Чемпионат России

7 тур

"Рубин" – "Енисей" 1:0

Голы: Полоз, 6

"Рубин": И.Коновалов, Гранат, Навас, Байрамян (Устинов, 86), Сорокин, Флорес, Камболов, Могилевец, И.Коновалов, Полоз (Бухаров, 72), Азмун (Подберезкин, 79).

"Енисей": Юрченко, Гаджибеков, Кичин, Занев, Дугалич, Комолов (Кутьин, 77), Комков, Семакин, Зотов (Саркисов, 57), Костюков, Огуде

Предупреждения: Дугалич, 40, Огуде, 50, Чико, 64, Гранат, 69
Теги: Рубин Енисей
Сегодня, 15:56
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№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:09) #
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Енисей выглядел достойно, не повезло в некоторых моментах..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Краснодар»
У Рубина опыт,который не пропьешь, состав сбалансирован, играл дома.Сорокин, понравился в составе Рубина, был заряжен на борьбу, вступал в единоборства, выигрывал, делал не плохие пасы. Бакиевич, сделает из него защитника.Енисей дал бой, но как говорится , "молодой ишо", да и точности в некоторых эпизодах не хватило.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 15:59) #
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online

приятно видеть оживший по сравнению с последними сезонами рубин а если еще немного оживет вообще приятно станет)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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