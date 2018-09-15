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"Уфа" - ЦСКА: Чалов, Эрнандес и Обляков в основе. Дзагоев и Игбун начнут игру на скамейке

Стали известны стартовые составы "Уфы" и ЦСКА на предстоящую встречу.

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич, Тилль, Сысуев, Бизяк.

Запасные: Шелия, А. Чернов, Тумасян, Никитин, Дивеев, Засеев, Кротов, Алиев, Ванек, Карп, Игбун, Сейдахмет.

ЦСКА: Акинфеев, Н. Чернов, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Эрнандес.

Запасные: Кырнац, Щенников, Дзагоев, Гордюшенко, Ефремов, Тикнизян, Бийол, Сигурдссон, Жамалетдинов, Жиронкин, Нисимура.
Теги: ЦСКА УФА
Сегодня, 16:01
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№1 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:17) #
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Болеет за:
ЦСКА
Уж больно атакующий состав, но наконец то 10 человек в запасе..


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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