Правительство одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков на Евро-2020

Сегодня Правительство РФ одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию зрителей турнира по аналогии с ЧМ-2018.Таким образом, иностранные болельщики смогут попасть в Россию во время Евро-2020 просто при предъявлении паспорта болельщика.Зрителям чемпионата Европы также предлагается предоставить право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в городском и пригородном сообщении.Напомним, что Санкт-Петербург – один из 12 городов Европы, которые примут матчи Евро-2020.