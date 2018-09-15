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Правительство одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков на Евро-2020

Сегодня Правительство РФ одобрило законопроект о безвизовом въезде в Россию зрителей турнира по аналогии с ЧМ-2018.

Таким образом, иностранные болельщики смогут попасть в Россию во время Евро-2020 просто при предъявлении паспорта болельщика.

Зрителям чемпионата Европы также предлагается предоставить право на бесплатный проезд в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области в городском и пригородном сообщении.

Напомним, что Санкт-Петербург – один из 12 городов Европы, которые примут матчи Евро-2020.

Р-Спорт
Сегодня, 16:15
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