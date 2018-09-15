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Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча с "Рубином" (0:1).

"Мы допустили грубейшую ошибку в первые 10 минут. Эта ошибка стоила нам гола. Конечно, после этого ребята раскрепостились.

Я вообще считаю, что моя команда показала сегодня очень достойный футбол на фоне достаточно квалифицированной, организованной и дисциплинированной команды. Наверное, всё-таки мы сегодня не заслужили поражения.

У нас были неплохие моменты, но вот эта ошибка предопределила исход матча", — сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Аленичев Енисей Рубин
Сегодня, 16:42
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№3 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 18:43) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Хорошо играть это когда и забивать умеешь


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дааааааааааааааа красноярскому амкару вместе с унылым ГТ и титом прямая дорога в ФНЛ, какой на хрен вам Спартак или другой топ-клуб, игроки вы были топ, а вот как тренеры хлоп-выхлоп.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
А то что вы не забили не в счёт?
Или вы на ничью выходили?)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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