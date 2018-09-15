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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча с "Рубином" (0:1).
"Мы допустили грубейшую ошибку в первые 10 минут. Эта ошибка стоила нам гола. Конечно, после этого ребята раскрепостились.
Я вообще считаю, что моя команда показала сегодня очень достойный футбол на фоне достаточно квалифицированной, организованной и дисциплинированной команды. Наверное, всё-таки мы сегодня не заслужили поражения.
У нас были неплохие моменты, но вот эта ошибка предопределила исход матча", — сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Мы допустили грубейшую ошибку в первые 10 минут. Эта ошибка стоила нам гола. Конечно, после этого ребята раскрепостились.
Я вообще считаю, что моя команда показала сегодня очень достойный футбол на фоне достаточно квалифицированной, организованной и дисциплинированной команды. Наверное, всё-таки мы сегодня не заслужили поражения.
У нас были неплохие моменты, но вот эта ошибка предопределила исход матча", — сказал Аленичев в эфире телеканала "Матч Премьер".
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