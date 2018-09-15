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Ростов-на-Дону Ахмат
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Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали
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Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал домашнюю победу над "Енисеем" (1:0) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги.
"В чемпионате бывают такие матчи, когда не всё получается, но удаётся добиться результата. Дотерпели, хотя некоторые играли через не могу. Как я и предполагал, из-за перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали.
Сложности с реализацией? Думаю, мы это исправим, поскольку много работаем над этим. В тренировках уже есть улучшения, и, думаю, в игре тоже это скоро будет видно", — сказал Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер".
"В чемпионате бывают такие матчи, когда не всё получается, но удаётся добиться результата. Дотерпели, хотя некоторые играли через не могу. Как я и предполагал, из-за перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали.
Сложности с реализацией? Думаю, мы это исправим, поскольку много работаем над этим. В тренировках уже есть улучшения, и, думаю, в игре тоже это скоро будет видно", — сказал Бердыев в эфире телеканала "Матч Премьер".
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