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"Миранчуки роняют Запад" - "Локомотив" представил вторую часть проморолика к старту в ЛЧ

"Локомотив" представил второй проморолик к началу выступлений в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

На этот раз главными действующими лицами стали полузащитники "железнодорожников" Антон и Алексей Миранчуки. Видеоролик под названием "Миранчуки роняют Запад", как и предыдущий, с участием форварда Фёдора Смолова, снят в стиле ковбойского вестерна.

Теги: Локомотив Миранчук
Сегодня, 17:28
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№8 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не дай бог им после такого промопафоса обосраться. smile Даже Зенит такое не снимает, а у них-то ЧСВ во сто крат выше. Тапёра реально захотелось пристрелить. Лучшая реализация в аутентичности давителя клавиш в те года в той местности. Сцук! Они даже Гимн ЛЧ чутка передрали! smile


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Свой престиж они роняют пока что.
И, если Турция на Западе...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 18:02) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Скоро вас будут ронять недофутболисты.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№5 Написал: Климак 32 (Сегодня, 17:49) #
  • +7
  •  (9)

Пока остальные в футбол играют, мы клипы снимаем


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:36) #
  • +5
  •  (7)
online

Миранчуки роняют мыло
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Какие проморолики? Зона вылета маячит))


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 17:35) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Турция на Востоке


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 17:33) #
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  •  (5)
online

а пока Миранчуки роняют сами себя на поле...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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