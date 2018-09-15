"Миранчуки роняют Запад" - "Локомотив" представил вторую часть проморолика к старту в ЛЧ

"Локомотив" представил второй проморолик к началу выступлений в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.На этот раз главными действующими лицами стали полузащитники "железнодорожников" Антон и Алексей Миранчуки. Видеоролик под названием "Миранчуки роняют Запад", как и предыдущий, с участием форварда Фёдора Смолова, снят в стиле ковбойского вестерна.