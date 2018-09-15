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Чико: "Рубин" взял три очка – сейчас это главное. А игра забудется

Защитник "Рубин" Чико прокомментировал победу команды в матче 7-го тура РПЛ против "Енисея" (1:0).

"Это чень важная победа для нас. Мы взяли три очка – сейчас это главное. А качество игры забудется.

После серии без побед мы собрались в команде и решили, что нужно выиграть во что бы то ни стало. Сегодня мы играли коллективно, пусть и многое не получалось.

Мы выиграли сложный матч. Такие игры сплачивают коллектив. Надеюсь, теперь у нас будет победная серия", – сказал Чико.
Теги: Рубин Енисей
Сегодня, 17:56
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 18:20) #
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да уже десяток лет все игры Рубина забываются.


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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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