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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Чико: "Рубин" взял три очка – сейчас это главное. А игра забудется
Защитник "Рубин" Чико прокомментировал победу команды в матче 7-го тура РПЛ против "Енисея" (1:0).
"Это чень важная победа для нас. Мы взяли три очка – сейчас это главное. А качество игры забудется.
После серии без побед мы собрались в команде и решили, что нужно выиграть во что бы то ни стало. Сегодня мы играли коллективно, пусть и многое не получалось.
Мы выиграли сложный матч. Такие игры сплачивают коллектив. Надеюсь, теперь у нас будет победная серия", – сказал Чико.
"Это чень важная победа для нас. Мы взяли три очка – сейчас это главное. А качество игры забудется.
После серии без побед мы собрались в команде и решили, что нужно выиграть во что бы то ни стало. Сегодня мы играли коллективно, пусть и многое не получалось.
Мы выиграли сложный матч. Такие игры сплачивают коллектив. Надеюсь, теперь у нас будет победная серия", – сказал Чико.
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