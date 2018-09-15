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Молодежка "Зенита" одержала третью победу подряд

В матче 7-го тура молодежного первенства России "Зенит" на выезде победил "Оренбург" — 4:2.

Сине-бело-голубые в первом тайме сумели забить четыре мяча — отличились Никита Симдянкин, Даниил Шамкин, Алексей Смирнов и Максим Левин. В начале второй половины у хозяев Денис Феденко один мяч отыграл, а на 78-й минуте Александр Матвейчук установил окончательный результат.

Россия — Молодежное первенство. 7-й тур

"Оренбург"-мол. — "Зенит"-мол. Санкт-Петербург — 2:4 (0:4)

Голы: Симдянкин, 13 (0:1); Шамкин, 23 (0:2); Смирнов, 35 (0:3); Левин, 45 (0:4); Феденко, 49 (1:4); Матвейчук, 78 (2:4).
Теги: Зенит Оренбург
Сегодня, 18:08
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№2 Написал: командир (Сегодня, 18:23) #
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Цитата: robinzen
Я никак не пойму, где же у нас играют футболисты худшего качества - в молодежке, или в Зените-2? blush

Дык определитесь, а то у вас народу на 88 команд
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я никак не пойму, где же у нас играют футболисты худшего качества - в молодежке, или в Зените-2? blush


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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