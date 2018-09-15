Молодежка "Зенита" одержала третью победу подряд

В матче 7-го тура молодежного первенства России "Зенит" на выезде победил "Оренбург" — 4:2.Сине-бело-голубые в первом тайме сумели забить четыре мяча — отличились Никита Симдянкин, Даниил Шамкин, Алексей Смирнов и Максим Левин. В начале второй половины у хозяев Денис Феденко один мяч отыграл, а на 78-й минуте Александр Матвейчук установил окончательный результат.Симдянкин, 13 (0:1); Шамкин, 23 (0:2); Смирнов, 35 (0:3); Левин, 45 (0:4); Феденко, 49 (1:4); Матвейчук, 78 (2:4).