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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Молодежка "Зенита" одержала третью победу подряд
В матче 7-го тура молодежного первенства России "Зенит" на выезде победил "Оренбург" — 4:2.
Сине-бело-голубые в первом тайме сумели забить четыре мяча — отличились Никита Симдянкин, Даниил Шамкин, Алексей Смирнов и Максим Левин. В начале второй половины у хозяев Денис Феденко один мяч отыграл, а на 78-й минуте Александр Матвейчук установил окончательный результат.
Россия — Молодежное первенство. 7-й тур
"Оренбург"-мол. — "Зенит"-мол. Санкт-Петербург — 2:4 (0:4)
Голы: Симдянкин, 13 (0:1); Шамкин, 23 (0:2); Смирнов, 35 (0:3); Левин, 45 (0:4); Феденко, 49 (1:4); Матвейчук, 78 (2:4).
Сине-бело-голубые в первом тайме сумели забить четыре мяча — отличились Никита Симдянкин, Даниил Шамкин, Алексей Смирнов и Максим Левин. В начале второй половины у хозяев Денис Феденко один мяч отыграл, а на 78-й минуте Александр Матвейчук установил окончательный результат.
Россия — Молодежное первенство. 7-й тур
"Оренбург"-мол. — "Зенит"-мол. Санкт-Петербург — 2:4 (0:4)
Голы: Симдянкин, 13 (0:1); Шамкин, 23 (0:2); Смирнов, 35 (0:3); Левин, 45 (0:4); Феденко, 49 (1:4); Матвейчук, 78 (2:4).
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