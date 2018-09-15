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"Пиррова победа" - ЦСКА разгромил "Уфу" в 7 туре РПЛ

Завершился матч 7 тура РПЛ "Уфа" - ЦСКА.

Армейцы удержали уверенную гостевую победу благодаря дублю вышедшего на замену Жамалетдинова и голу лучшего бомбардира РПЛ Федора Чалова.

При этом гости еще в первом тайме потеряли из-за травм Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссон.

Чемпионат России

7 тур

"Уфа" – "ЦСКА" 0:3

Голы: Чалов, 45+2, Жамалетдинов, 59, Жамалетдинов, 63

"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Ванек, 65), Тилль, Сысуев, Бизяк (Кротов, 59).

ЦСКА: Акинфеев, Н. Чернов, Фернандес, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Бекао, Набабкин, Ахметов (Дзагоев, 75), Обляков, Влашич, Чалов, Эрнандес (Ефремов, 19).

Предупреждения: Магнуссон, 13, Пауревич, 47, Сухов, 69, Сейдахмет, 85
Теги: ЦСКА УФА
Сегодня, 18:19
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(5)
№30 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 18:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
А теперь хотелось бы заслушать хор тарасовской фабрики по изготовлению тушонки про то, как

- Уфа возила ЦСКА
- кони отскочили
- судейская победа
- договорняк
- я это гавно не смог смотерть, выключил на 10 й минуте

Цитата: P. Holmberg
А теперь хотелось бы заслушать хор тарасовской фабрики по изготовлению тушонки про то, как

- Уфа возила ЦСКА
- кони отскочили
- судейская победа
- договорняк
- я это гавно не смог смотерть, выключил на 10 й минуте

В чулане дверцу заклинило, не выйдут сегодня.
P.s. С отличной победой нас!
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№29 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:54) #
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Цитата: Ziggy
начали закупать негров и островитян.

борщ?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№28 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:52) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цэеске даже в плюс. Молодёжь подтянут, а то начали ею понтоваться и вдруг потом от поступления валюты начали закупать негров и островитян. Джамал уашьпе лючший.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№27 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:48) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: honey
Ну и очень жаль, что Влашич уйдет после сезона. Обидно.


Ценник на него,конечно,великоват,но может быть Гинер
после продажи Головина расщедрится?
Мне тоже хотелось бы видеть хорвата в ЧР.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№26 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Всех наших с очередной победой!Травмированным ребятам-скорейшего выздоровления!
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№25 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 18:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с победой! Капитана с очередным матчем на ноль!
Нашим ребятам здоровья!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№24 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 18:46) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Игра в первом тайме полное убожество!Влашича надо выкупать за любые бабки!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№23 Написал: Миша Никулин Россия (Сегодня, 18:39) #
  • +3
  •  (3)

ЦСКА с победой!
Регистрация: 22.04.2018 [жалоба]
№22 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:38) #
  • +2
  •  (4)

Цитата: Spartacus1971

Не уйдёт из РПЛ,его бомжи купят.


Не их формат))) Надо, чтобы было под 30, чтобы из Ювентуса- Реала, и чтобы стоил под 50 милионов.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№21 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 18:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Игра коней понравилась, хорошая молодежь и старики держат форму, Влашич классное приобретение


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№20 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:37) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: honey
Ну и очень жаль, что Влашич уйдет после сезона. Обидно.


Не уйдёт из РПЛ,его бомжи купят.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№19 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:36) #
  • +2
  •  (8)

А теперь хотелось бы заслушать хор тарасовской фабрики по изготовлению тушонки про то, как

- Уфа возила ЦСКА
- кони отскочили
- судейская победа
- договорняк
- я это гавно не смог смотерть, выключил на 10 й минуте


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 18:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
С Победой!!! Жаль тяжелой ценой-травмами(.


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№17 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:34) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Классика, отдать мяч и на контратаках обыграть..такая игра и с мясом будет, но там не прокатит.... УФА это нечто, тужилась и сдулась начисто...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№16 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:33) #
  • +4
  •  (4)

ЦСКА с выездной победой с крупным счётом!
Очень мощные армейцы!
Травмированным здоровья...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№15 Написал: honey (Сегодня, 18:32) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Ну и очень жаль, что Влашич уйдет после сезона. Обидно.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№14 Написал: avnik море (Сегодня, 18:31) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А фули не забивать, когда дают? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№13 Написал: honey (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Parshin
"Пиррова победа" - это, когда победа, равносильная поражению, когда она досталась слишком высокой ценой...
Думаю, что в данном случае этого не было - травмы двух футболистов при длинной скамейке - дело поправимое... Да и, возможно, не было бы победы, да эти травмы как-раз и помогли - на замену на 25-й минуте вышел автор ДВУХ голов

Но когда в каждом матче игроки пополняют лазарет, это чоень плохо. Так ещё и ЛЧ уже на след неделе. Ну и Магнуссон и Эрнандес всяко лучше Набабкина, Ефремова.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:31) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: Бриг
Респект Уфе

и пора в пердив


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№11 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:31) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: honey
Цитата: Frost
Всех Армейцев с победой!!!!!

Честно Эрнандес не впечатлял!!!!
по 15 минутам то? Действительно.


)))))))))))))))))))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 18:29) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Респект Уфе, после трех мячей не бросили играть. У Уфы отметил бы юное казахское дарование Сейдахмета, перемелется, мука будет.ЦСКА организацией атаки и забитыми голами, прям порадовал ...В защитной линии, все таки еще видна не сыгранность.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№9 Написал: honey (Сегодня, 18:29) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frost
Всех Армейцев с победой!!!!!

Честно Эрнандес не впечатлял!!!!

по 15 минутам то? Действительно.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 18:28) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frost
Честно Эрнандес не впечатлял!!!!

Он пока не набрал форму. 1,5 года лечился.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:27) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Parshin
"Пиррова победа" - это, когда победа, равносильная поражению, когда она досталась слишком высокой ценой...


Видимо по мнению автора заголовка- после 2-х травм- ЦСКА должен был бросить играть и уйти с поля. Дурь какая.

Кошмар конечно с Магнусом и Абелем. На ровном сраном паласе((((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: xxd (Сегодня, 18:27) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: P. Holmberg
Цитата: Frost
Честно Эрнандес не впечатлял!!!


Да вообще никакой((( Весь матч вату пинал((


на 15-й минуте заменили Эрнандеса.
Ты какой то другой матч смотрел..)))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Parshin (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (6)

"Пиррова победа" - это, когда победа, равносильная поражению, когда она досталась слишком высокой ценой...
Думаю, что в данном случае этого не было - травмы двух футболистов при длинной скамейке - дело поправимое... Да и, возможно, не было бы победы, да эти травмы как-раз и помогли - на замену на 25-й минуте вышел автор ДВУХ голов
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 18:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Гнать сонного ГТ Уфы пока в ФНЛ не вылетели, откуда его унылого откопали.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Frost
Честно Эрнандес не впечатлял!!!


Да вообще никакой((( Весь матч вату пинал((


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 18:23) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Счёт по игре,понравился Влашич у коней,а Уфа конечно слабая команда.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 18:20) #
  • +3
  •  (9)

Всех Армейцев с победой!!!!!

Честно Эрнандес не впечатлял!!!!
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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