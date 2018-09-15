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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Пиррова победа" - ЦСКА разгромил "Уфу" в 7 туре РПЛ
Завершился матч 7 тура РПЛ "Уфа" - ЦСКА.
Армейцы удержали уверенную гостевую победу благодаря дублю вышедшего на замену Жамалетдинова и голу лучшего бомбардира РПЛ Федора Чалова.
При этом гости еще в первом тайме потеряли из-за травм Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссон.
Чемпионат России
7 тур
"Уфа" – "ЦСКА" 0:3
Голы: Чалов, 45+2, Жамалетдинов, 59, Жамалетдинов, 63
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Ванек, 65), Тилль, Сысуев, Бизяк (Кротов, 59).
ЦСКА: Акинфеев, Н. Чернов, Фернандес, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Бекао, Набабкин, Ахметов (Дзагоев, 75), Обляков, Влашич, Чалов, Эрнандес (Ефремов, 19).
Предупреждения: Магнуссон, 13, Пауревич, 47, Сухов, 69, Сейдахмет, 85
Армейцы удержали уверенную гостевую победу благодаря дублю вышедшего на замену Жамалетдинова и голу лучшего бомбардира РПЛ Федора Чалова.
При этом гости еще в первом тайме потеряли из-за травм Абеля Эрнандеса и Хердура Магнуссон.
Чемпионат России
7 тур
"Уфа" – "ЦСКА" 0:3
Голы: Чалов, 45+2, Жамалетдинов, 59, Жамалетдинов, 63
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин (Сейдахмет, 68), Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич (Ванек, 65), Тилль, Сысуев, Бизяк (Кротов, 59).
ЦСКА: Акинфеев, Н. Чернов, Фернандес, Магнуссон (Жамалетдинов, 25), Бекао, Набабкин, Ахметов (Дзагоев, 75), Обляков, Влашич, Чалов, Эрнандес (Ефремов, 19).
Предупреждения: Магнуссон, 13, Пауревич, 47, Сухов, 69, Сейдахмет, 85
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