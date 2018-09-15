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"Арсенал" (Тула) — "Крылья Советов": команды объявили составы

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Крыльев Советов" на предстоящий матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Денисов, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Берхамов, Горбатенко, Ткачёв, Джорджевич, Кангва.

"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Бурлак, Денисов, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон, Канунников, Соболев.
Теги: Арсенал Крылья Советов
Сегодня, 18:21
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