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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Масалитин: радует, как в таких обстоятельствах проявляет себя молодёжь ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Уфы" (3:0) в 7-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
"Уфа" очень здорово начала, создавала моменты. Могло показаться, что на ЦСКА повлияли две травмы иностранных новичков, но на поле вышла молодёжь, которая смотрелась не хуже как минимум (улыбается). В конце первого тайма вовремя подсуетился Фёдор Чалов, который в сутолоке сообразил и сориентировался, в итоге забив очень важный мяч. Да, Джемал Табидзе совершил грубую ошибку в этом эпизоде, но футбол состоит из ошибок. "Армейцы" молодцы, что добили этот момент, а голы всегда состоят из каких-то ошибок, самое главное их использовать.
- О травмах Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона:
Будем следить за развитием событий, за отчётом медицинской службы ЦСКА, сейчас что-то прогнозировать рано. Скоро играть ведь ещё и со "Спартаком"... Будем надеяться, что травмы несерьёзные, хотя у Эрнандеса, видимо, что-то связано с пахом, это быстро не заживает, да и у Магнуссона как бы не было рецидива, у него до этого тоже травма была... Но радует, как в таких обстоятельствах проявляет себя молодёжь, которая не стесняется и берёт инициативу в свои руки. Хотя это проходит в нашем чемпионате, в еврокубках будет сложнее.
- О дубле Тимура Жамалетдинова:
Здорово вышел, помог команде добыть победу. Они ведь с Чаловым, по сути, появились в большом футболе практически в одно время, но у Фёдора сегодня получше ситуация, у Тимура похуже, но будем надеяться, что он себя ещё обретёт, будет играть уверенней и будет приносить пользу ЦСКА, как тот же Чалов.
- О предстоящей гостевой игре против "Виктории Пльзень":
Сегодня в ЦСКА идёт перестройка, многие ушли, многие пришли, как такового костяка пока нет. Пока из полевых футболистов радуют Бекао, Фернандес, Влашич и Чалов. Посмотрим, сможет ли тренерский штаб создать команду вокруг этих футболистов. А так, будем переживать и болеть за "армейцев" в еврокубках. В конце концов, они представляют не только себя, но и Россию. Очки в общую копилку нашему чемпионату нужны. Сейчас сложно дать однозначный прогноз на матч в Чехии, но будем рассчитывать на лучшее.
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- Об игре:
"Уфа" очень здорово начала, создавала моменты. Могло показаться, что на ЦСКА повлияли две травмы иностранных новичков, но на поле вышла молодёжь, которая смотрелась не хуже как минимум (улыбается). В конце первого тайма вовремя подсуетился Фёдор Чалов, который в сутолоке сообразил и сориентировался, в итоге забив очень важный мяч. Да, Джемал Табидзе совершил грубую ошибку в этом эпизоде, но футбол состоит из ошибок. "Армейцы" молодцы, что добили этот момент, а голы всегда состоят из каких-то ошибок, самое главное их использовать.
- О травмах Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона:
Будем следить за развитием событий, за отчётом медицинской службы ЦСКА, сейчас что-то прогнозировать рано. Скоро играть ведь ещё и со "Спартаком"... Будем надеяться, что травмы несерьёзные, хотя у Эрнандеса, видимо, что-то связано с пахом, это быстро не заживает, да и у Магнуссона как бы не было рецидива, у него до этого тоже травма была... Но радует, как в таких обстоятельствах проявляет себя молодёжь, которая не стесняется и берёт инициативу в свои руки. Хотя это проходит в нашем чемпионате, в еврокубках будет сложнее.
- О дубле Тимура Жамалетдинова:
Здорово вышел, помог команде добыть победу. Они ведь с Чаловым, по сути, появились в большом футболе практически в одно время, но у Фёдора сегодня получше ситуация, у Тимура похуже, но будем надеяться, что он себя ещё обретёт, будет играть уверенней и будет приносить пользу ЦСКА, как тот же Чалов.
- О предстоящей гостевой игре против "Виктории Пльзень":
Сегодня в ЦСКА идёт перестройка, многие ушли, многие пришли, как такового костяка пока нет. Пока из полевых футболистов радуют Бекао, Фернандес, Влашич и Чалов. Посмотрим, сможет ли тренерский штаб создать команду вокруг этих футболистов. А так, будем переживать и болеть за "армейцев" в еврокубках. В конце концов, они представляют не только себя, но и Россию. Очки в общую копилку нашему чемпионату нужны. Сейчас сложно дать однозначный прогноз на матч в Чехии, но будем рассчитывать на лучшее.
Также читайте:
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