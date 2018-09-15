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Сергей Томаров на пресс-конференции после матча с ЦСКА попросил не задавать ему вопросов

Главный тренер "Уфы" Сергей Томаров после поражения в домашнем матче 7-го тура РПЛ от ЦСКА (0:3) обратился к журналистам с необычной просьбой.

"В первом тайме, мы играли неплохо, были моменты, которые должны были реализовывать, в конце пропустили глупый необязательный гол.

Он никоим образом не сказался на начале второго тайма, потому что был перерыв, ребята адекватно восприняли, продолжали гнуть свою линию, атаковали, прессинговали. Пропустили две контратаки, затем счет стал крупным, после этого игра прекратились.

Теперь к вам, журналистам, большая просьба. Если есть возможность, обойтись без вопросов. Если это возможно, я был бы очень вам благодарен", - сказал Томаров.

СЭ
Теги: УФА ЦСКА Томаров
Сегодня, 20:41
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