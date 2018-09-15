Новости партнеров

Наконец-то прорвало - тульский "Арсенал" разгромил на своем поле "Крылья Советов"

Завершился последний матч субботней программы 7 тура РПЛ.

В Туле местный "Арсенал" разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 4:0. Дублем в составе хозяев отметился Сергей Ткачев, еще по голу на свой счет записали Мирзов и Джорджевич.

Чемпионат России

7 тур

"Арсенал" (Тула) – "Крылья Советов" 4:0

Голы: Ткачев, 21, Ткачев, 50, Джорджевич, 73, Мирзов, 82

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Денисов, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 75), Горбатенко, Ткачёв (Мирзов, 68), Джорджевич, Кангва (Бакаев, 72).

"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Бурлак, Денисов, Ткачук, Башкиров (Мияйлович, 74), Чочиев (Корниленко, 46), Антон, Канунников, Соболев (Молло, 59).

Предупреждения: Молло, 78
Теги: Арсенал Тула Крылья Советов
Сегодня, 20:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: kobr (Сегодня, 21:05) #
  • 0
  •  (0)
online

За какую из команд играл чел по фамилии Денисов? Получается за обе, и еще вчера за Локо. Если это действительно разные люди, то хоть имена бы поставили laughing .
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 21:02) #
  • 0
  •  (0)
online

а чем Зеню серб не устраивал? забивной вроде чел
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: Бриг (Сегодня, 21:01) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Для Арсенала, перерыв видимо пошел на пользу,чего не скажешь о Крыльях..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:00) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
только 4 гол Бакаев забил, а не Мирзов
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (0)
online

Андрюха не удержится вероятно..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Рад за Бакаева.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.