Наконец-то прорвало - тульский "Арсенал" разгромил на своем поле "Крылья Советов"

Завершился последний матч субботней программы 7 тура РПЛ.В Туле местный "Арсенал" разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 4:0. Дублем в составе хозяев отметился Сергей Ткачев, еще по голу на свой счет записали Мирзов и Джорджевич.Ткачев, 21, Ткачев, 50, Джорджевич, 73, Мирзов, 82Нигматуллин, Григалава, Денисов, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 75), Горбатенко, Ткачёв (Мирзов, 68), Джорджевич, Кангва (Бакаев, 72).Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Бурлак, Денисов, Ткачук, Башкиров (Мияйлович, 74), Чочиев (Корниленко, 46), Антон, Канунников, Соболев (Молло, 59).Молло, 78