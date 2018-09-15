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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Наконец-то прорвало - тульский "Арсенал" разгромил на своем поле "Крылья Советов"
Завершился последний матч субботней программы 7 тура РПЛ.
В Туле местный "Арсенал" разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 4:0. Дублем в составе хозяев отметился Сергей Ткачев, еще по голу на свой счет записали Мирзов и Джорджевич.
Чемпионат России
7 тур
"Арсенал" (Тула) – "Крылья Советов" 4:0
Голы: Ткачев, 21, Ткачев, 50, Джорджевич, 73, Мирзов, 82
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Денисов, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 75), Горбатенко, Ткачёв (Мирзов, 68), Джорджевич, Кангва (Бакаев, 72).
"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Бурлак, Денисов, Ткачук, Башкиров (Мияйлович, 74), Чочиев (Корниленко, 46), Антон, Канунников, Соболев (Молло, 59).
Предупреждения: Молло, 78
В Туле местный "Арсенал" разгромил самарские "Крылья Советов" со счетом 4:0. Дублем в составе хозяев отметился Сергей Ткачев, еще по голу на свой счет записали Мирзов и Джорджевич.
Чемпионат России
7 тур
"Арсенал" (Тула) – "Крылья Советов" 4:0
Голы: Ткачев, 21, Ткачев, 50, Джорджевич, 73, Мирзов, 82
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Денисов, Хагуш, Альварес, Мохаммед, Берхамов (Костадинов, 75), Горбатенко, Ткачёв (Мирзов, 68), Джорджевич, Кангва (Бакаев, 72).
"Крылья Советов": Рыжиков, Самарджич, Чичерин, Бурлак, Денисов, Ткачук, Башкиров (Мияйлович, 74), Чочиев (Корниленко, 46), Антон, Канунников, Соболев (Молло, 59).
Предупреждения: Молло, 78
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