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В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске

Комиссия РФС по сертификации стадионов в понедельник вынесет решение по Центральному стадиону в Красноярске.

"Специальная комиссия РФС должна объявить свое решение по стадиону в Красноярске в понедельник.

После этого станет известно, начнет ли "Енисей" играть свои домашние матчи на своей арене в Красноярске или нет", - цитирует Р-Спорт источника близкого к ситуации.

В текущем сезоне из-за реконструкции Центрального стадиона "Енисей" проводил матчи в Тюмени.
Теги: Енисей
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