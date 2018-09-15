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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:27
Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
21:48
Зобнин: у нас с Джикией есть опыт восстановления крестообразных связок, так что постараемся помочь Жиго с реабилитацией (1)
Зобнин: у нас с Джикией есть опыт восстановления крестообразных связок, так что постараемся помочь Жиго с реабилитацией (1)
21:08
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
18:43
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
16:47
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали (1)
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали (1)
16:42
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
15:33
Джон Терри: скоро стану тренером (1)
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14:28
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
Комиссия РФС по сертификации стадионов в понедельник вынесет решение по Центральному стадиону в Красноярске.
"Специальная комиссия РФС должна объявить свое решение по стадиону в Красноярске в понедельник.
После этого станет известно, начнет ли "Енисей" играть свои домашние матчи на своей арене в Красноярске или нет", - цитирует Р-Спорт источника близкого к ситуации.
В текущем сезоне из-за реконструкции Центрального стадиона "Енисей" проводил матчи в Тюмени.
"Специальная комиссия РФС должна объявить свое решение по стадиону в Красноярске в понедельник.
После этого станет известно, начнет ли "Енисей" играть свои домашние матчи на своей арене в Красноярске или нет", - цитирует Р-Спорт источника близкого к ситуации.
В текущем сезоне из-за реконструкции Центрального стадиона "Енисей" проводил матчи в Тюмени.
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