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Арнор Сигурдссон: ЦСКА команда мирового уровня. Счастлив оказаться здесь

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что счастлив оказаться в армейском клубе.

"Я перешел в команду мирового уровня. Понял это сразу, как начал тренироваться.

На каждой позиции в ЦСКА выступают великолепные исполнители. Для меня это большой вызов. Счастлив оказаться здесь", - цитирует исландца клубная пресс-служба.

19-летний исландец присоединился к красно-синим 31 августа 2018 года, подписав пятилетний контракт.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:23
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
Удачи и успехов исландцу в ЦСКА! И с ЦСКА!!! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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