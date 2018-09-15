Каррера: Терри объяснил мне главную причину своего отказа

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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22:27
Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
Гендиректор "Балтики" журналисту: вы меня провоцируете? Если примем решение по тренеру - все увидите на официальном сайте
21:48
Зобнин: у нас с Джикией есть опыт восстановления крестообразных связок, так что постараемся помочь Жиго с реабилитацией (1)
Зобнин: у нас с Джикией есть опыт восстановления крестообразных связок, так что постараемся помочь Жиго с реабилитацией (1)
21:08
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
В понедельник РФС вынесет решение по возможности проводить матчи на стадионе "Енисея" в Красноярске
18:43
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео) (17)
16:47
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали (1)
Бердыев: как я и предполагал, из-за двухнедельного перерыва те связи, которые были кое-как наиграны, пропали (1)
16:42
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
Аленичев: мы показали очень достойный футбол, но проиграли из-за глупейшей ошибки в начале матча (3)
15:33
Джон Терри: скоро стану тренером (1)
Джон Терри: скоро стану тренером (1)
14:28
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
Агент Фернандеша: "Локомотив" сам довел ситуацию до такого - зимой Ману, скорее всего, уйдет (8)
Каррера: Терри объяснил мне главную причину своего отказа
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о решении Джона Терри отказаться от перехода в "Спартак"
"Не понимаю, причем тут "удар по имиджу"?. Это просто решение самого футболиста и он объяснил мне причины этого решения.
Его приоритет в данный момент - семья. Перед ним стоял сложный выбор, потому что он хотел приехать сюда. Это действительно так, он очень хотел этого. Но в итоге сделал выбор в пользу семьи.
Думаю, все должны уважать выбор не только игрока, но и человека. Тут не все связано с деньгами. У него есть свои интересы в жизни. И если я с ним встречусь, то пожму ему руку", - сказал Каррера.
Sport24
"Не понимаю, причем тут "удар по имиджу"?. Это просто решение самого футболиста и он объяснил мне причины этого решения.
Его приоритет в данный момент - семья. Перед ним стоял сложный выбор, потому что он хотел приехать сюда. Это действительно так, он очень хотел этого. Но в итоге сделал выбор в пользу семьи.
Думаю, все должны уважать выбор не только игрока, но и человека. Тут не все связано с деньгами. У него есть свои интересы в жизни. И если я с ним встречусь, то пожму ему руку", - сказал Каррера.
Sport24
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