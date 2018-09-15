Каррера: Терри объяснил мне главную причину своего отказа

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о решении Джона Терри отказаться от перехода в "Спартак""Не понимаю, причем тут "удар по имиджу"?. Это просто решение самого футболиста и он объяснил мне причины этого решения.Его приоритет в данный момент - семья. Перед ним стоял сложный выбор, потому что он хотел приехать сюда. Это действительно так, он очень хотел этого. Но в итоге сделал выбор в пользу семьи.Думаю, все должны уважать выбор не только игрока, но и человека. Тут не все связано с деньгами. У него есть свои интересы в жизни. И если я с ним встречусь, то пожму ему руку", - сказал Каррера.