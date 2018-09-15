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Каррера: Терри объяснил мне главную причину своего отказа

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о решении Джона Терри отказаться от перехода в "Спартак"

"Не понимаю, причем тут "удар по имиджу"?. Это просто решение самого футболиста и он объяснил мне причины этого решения.

Его приоритет в данный момент - семья. Перед ним стоял сложный выбор, потому что он хотел приехать сюда. Это действительно так, он очень хотел этого. Но в итоге сделал выбор в пользу семьи.

Думаю, все должны уважать выбор не только игрока, но и человека. Тут не все связано с деньгами. У него есть свои интересы в жизни. И если я с ним встречусь, то пожму ему руку", - сказал Каррера.

Sport24
Теги: Каррера Терри
Сегодня, 21:55
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(6)
№11 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 23:04) #
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online

Максимка как брошеная девка оправдывается((( Ну послали вас, так плюньте и забудьте. Нет, блин, ноет уже целую неделю. Еще смешнее выглядит.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 23:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
С моей точки зрения,ему много напели(дело Скрипалей)и он просто ссыканул как ну сами поняли
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:46) #
  • +4
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ерунда, зачем он тогда медосмотр проходил в Италии, все могло решится и без этих осмотров?
Есть одна версия: он решил переходить, но в Италии, при прохождении МО, ему рассказали про спартаковскую нутриционистку, наделавшую много шума в их футболе, запугали вообщем, и он передумал.
Это единственное хоть какое объяснение, почему МО прошёл, а потом отказался..


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:30) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fen
Вроде согласился на одну сумму, потом решил удвоиться-утроится, не проканало, забил. Как по мне - мясные ни разу не в обломе, что сделка сорвалась. Мб на этой позиции кто-то из молодых стрельнет, чем черт не шутит.

Как по мне...непорядочно достигать определенных договоренностей, а потом пытаться "удвоиться-утроится", как ты выразился...Ну на остальное поглядим, непримеримый враг :))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№7 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 22:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Scoter
Каблук короче

вряд ли smirk хотя после измены жене действительно на коротком поводке. Сам виноват-спалился, да и друга потерял
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Sergeevich (Сегодня, 22:15) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Он очень хотел в Спартак laughing
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Fen (Сегодня, 22:14) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Уж не знаю, где там правда, со стороны выглядит так - человек метался между "закончить карьеру игрока и стать тренером" или "тряхнуть стариной и попинать мяч еще пару лет в РПЛ". Изначально такой расклад не то что б сильно уважительный к нашему чемпу, ну да хрен с ним :D Вроде согласился на одну сумму, потом решил удвоиться-утроится, не проканало, забил. Как по мне - мясные ни разу не в обломе, что сделка сорвалась. Мб на этой позиции кто-то из молодых стрельнет, чем черт не шутит.


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: Scoter дом (Сегодня, 22:13) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Каблук короче
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№3 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:13) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit1970
Не хочу быть свинье

так и не будь, кто ж тебя заставляет???
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 22:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit1970
Тренер Не хочу быть свиньей weary


Сложная у тебя проблема, Тренер. Попытайся не быть свиньёй. Я в тебя верю, ты сможешь. Просто хотя бы перестань выбрасывать свои окурки с балкона или после перекура на улице.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№1 Написал: zenit1970 Петербург (Сегодня, 21:57) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Тренер Не хочу быть свиньей weary
Регистрация: 6.03.2008 [жалоба]
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