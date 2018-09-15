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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Тихонов: беру ответственность за это поражение на себя
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов прокомментировал разгромное поражение тульскому "Арсеналу" (0:4) в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги.
"Мы просто развалились после второго гола. Так в футбол играть нельзя. Полностью беру ответственность за результат на себя.
Может быть, была неправильная расстановка футболистов. Не сработала схема, которая работала в прошлой игре. Футболисты Тулы оказались несколько быстрее, чем наши защитники. Может сказались отъезды игроков в сборные.
В первые минут 15, пока привыкали к полю, не могли мяч остановить. Потом пропустили непонятный гол, из-за уха товарищ ударил. Но, повторюсь, это полностью моя вина. Я что-то сделал не так. Молло? Когда команда играет от обороны, то можно выходить и играть в атаку, но нужна ещё обратная игра. Он сыграл 30 минут, и мы посмотрим, что будет дальше.
После матча пока ничего не разбирали. Все находятся в плохом состоянии, поэтому пока разговора не было. Все очень сильно расстроены. Думаю, нужно что-то искать в себе — не только тренеру, но и футболистам. Можно сейчас орать, визжать, чтобы искры сыпались, но нужно делать выводы и идти дальше. Значит, будем делать выводы немного по-другому", — сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Мы просто развалились после второго гола. Так в футбол играть нельзя. Полностью беру ответственность за результат на себя.
Может быть, была неправильная расстановка футболистов. Не сработала схема, которая работала в прошлой игре. Футболисты Тулы оказались несколько быстрее, чем наши защитники. Может сказались отъезды игроков в сборные.
В первые минут 15, пока привыкали к полю, не могли мяч остановить. Потом пропустили непонятный гол, из-за уха товарищ ударил. Но, повторюсь, это полностью моя вина. Я что-то сделал не так. Молло? Когда команда играет от обороны, то можно выходить и играть в атаку, но нужна ещё обратная игра. Он сыграл 30 минут, и мы посмотрим, что будет дальше.
После матча пока ничего не разбирали. Все находятся в плохом состоянии, поэтому пока разговора не было. Все очень сильно расстроены. Думаю, нужно что-то искать в себе — не только тренеру, но и футболистам. Можно сейчас орать, визжать, чтобы искры сыпались, но нужно делать выводы и идти дальше. Значит, будем делать выводы немного по-другому", — сказал Тихонов в эфире телеканала "Матч Премьер".
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