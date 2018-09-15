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Олег Кононов: мы очень соскучились по голам

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов прокомментировал победу своей команды над "Крыльями Советов" (4:0)

"Сегодня мы реализовали достаточно много своих голевых моментов. Конечно, соскучились по голам, и это немаловажный фактор, когда сам игрок настраивается и думает про себя, что хватит уже проводить матчи с нулём. Поэтому все совпало.

Я давно знаю Ткачева, знаю его сильные стороны – он любит и умеет забивать. Поэтому, конечно, выпуская его под центральным нападающим, я знал, что он при каждом удобном своем моменте будет либо отдавать обостряющую передачу, либо брать игру на себя.

Конечно, я хочу поздравить с победой и команду, и болельщиков. Здесь очень важно было победить. Счет – это второй вопрос. Я считаю, что в первую очередь должна быть игра, она должна выводить на результат", – сказал Кононов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Теги: Арсенал Крылья Советов Кононов
Вчера, 23:28
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