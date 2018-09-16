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Шамиль Газизов: мы доверяем тренерскому штабу

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов после поражения команды от ЦСКА выразил доверие тренерскому штабу клуба.

"ЦСКА всегда остается самим собой. Команда теряет своих лидеров, но играет в очень хороший и приличный футбол. Хотел бы поздравить Виктора Ганчаренко и руководство армейцев с тем, что у них хорошая команда. Нам не удалось сыграть удачно, на сегодняшний день все против нас. Мы доверяем тренерскому штабу и вместе должны выйти из этой ситуации, сейчас легче всего кого-то обвинить, но это неправильно", - "Р-спорт".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 10:24
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№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
По игре Уфа и Урал - 2 самые отстойные команды ПФЛ


Урал в атаку играет хорошо,а вот оборона дно,а Уфа на данный момент слабая команда.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
По игре Уфа и Урал - 2 самые отстойные команды ПФЛ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:12) #
  • -1
  •  (1)
online

Честно,Уфа играет в непонятный футбол ,особенно против ЦСКА . Отдайте ЦСКА мяч ,и ловите их на котроатаках.у ЦСКА в атаку выходят 3 ,4 максимум игрока ,остальные сзади
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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