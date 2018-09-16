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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роман Зобнин: Пилипчук может проанализировать нашу игру
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Ахмата".
- Игра с "Зенит", как и с "Ахматом", за три очка. Знаю, что к ним пришёл новый старый тренер. Может, будут какие-то изменения.
- Пилипчук теперь в штабе "Ахмата". Это поможет команде?
- Мы играем сейчас совершенно по-другому. Он мало что может сказать главному тренеру. Хотя, может, проанализирует.
СЭ
- Игра с "Зенит", как и с "Ахматом", за три очка. Знаю, что к ним пришёл новый старый тренер. Может, будут какие-то изменения.
- Пилипчук теперь в штабе "Ахмата". Это поможет команде?
- Мы играем сейчас совершенно по-другому. Он мало что может сказать главному тренеру. Хотя, может, проанализирует.
СЭ
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