Роман Зобнин: Пилипчук может проанализировать нашу игру

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Ахмата".- Игра с "Зенит", как и с "Ахматом", за три очка. Знаю, что к ним пришёл новый старый тренер. Может, будут какие-то изменения.- Мы играем сейчас совершенно по-другому. Он мало что может сказать главному тренеру. Хотя, может, проанализирует.