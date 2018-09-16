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Роман Зобнин: Пилипчук может проанализировать нашу игру

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин поделился мнением по поводу предстоящего матча против "Ахмата".

- Игра с "Зенит", как и с "Ахматом", за три очка. Знаю, что к ним пришёл новый старый тренер. Может, будут какие-то изменения.

- Пилипчук теперь в штабе "Ахмата". Это поможет команде?

- Мы играем сейчас совершенно по-другому. Он мало что может сказать главному тренеру. Хотя, может, проанализирует.

СЭ
Теги: Зобнин Пилипчук Спартак
Сегодня, 10:09
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№9 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:23) #
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online

Цитата: utekay
нечего...судьи уже заряжены, будут тащить свиней за уши...впрочем как всегда


Не уверен. Хватит с них судейско- рфсного чемпионства к юбилею. Теперь только через 15 лет что- то еще разрешат выиграть.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:21) #
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online

Проанализирует Ананидзе, господа) Онанко нахмурился.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: P. Holmberg
А что там анализировать

нечего...судьи уже заряжены, будут тащить свиней за уши...впрочем как всегда

Убейся

Цитата: Blessing
И проанализирует... confused

и ты тоже
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:01) #
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С Тереком почему то всегда чудовищно тяжелые, но очень интересные рубилища. В Беришу в матчах с нами прямо вселяется какой то черт (зеленый, бородатый, с горловыми громкими ругательствами).

Еще и дождь.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
И проанализирует... confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
А что там анализировать

нечего...судьи уже заряжены, будут тащить свиней за уши...впрочем как всегда


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P. Holmberg
А что там анализировать- "забрось на Промеса". Промеса нет. А больше и анализировать нечего. Другой игры у Спартачка нет и не было.

После игры не пропадай, аналитеГ
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:01) #
  • -1
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online

А что там анализировать- "забрось на Промеса". Промеса нет. А больше и анализировать нечего. Другой игры у Спартачка нет и не было.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 10:48) #
  • -1
  •  (3)

Анализировать это хорошо конечно ...не думаю что в каких то командах не анализируют ....но все равно главное твоя игра ...твои игроки если уровень выше, хороший настрой то там анализируй не анализируй все равно итог известен ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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