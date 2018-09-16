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"Спартак" сыграет в красной форме, "Ахмат" - в зелёной

Полевые игроки "Спартака" сыграют в матче 7 тура РПЛ против "Ахмата" в красной форме, информирует пресс-служба красно-белых. Голкипер выступит в желтых цветах.

Футболисты грозненского клуба выйдут на поле в бело-зеленом комплекте. Вратарь сыграет в синей форме.

Матч пройдет в воскресенье, 16 сентября, на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00.
Теги: Спартак Ахмат
Сегодня, 12:42
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№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:55) #
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Странно(( Обычно наоборот- Спартак в коричневом, а Терек в белом


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: TonyTT Орел (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
какая неожиданность=)
Регистрация: 20.03.2018 [жалоба]
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