"Спартак" сыграет в красной форме, "Ахмат" - в зелёной

Полевые игроки "Спартака" сыграют в матче 7 тура РПЛ против "Ахмата" в красной форме, информирует пресс-служба красно-белых. Голкипер выступит в желтых цветах.Футболисты грозненского клуба выйдут на поле в бело-зеленом комплекте. Вратарь сыграет в синей форме.Матч пройдет в воскресенье, 16 сентября, на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00.