Алина Загитова – о встрече со Смоловым: рада была познакомиться

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова в сториз своего Инстаграма опубликовала фотографию с нападающим "Локомотива" Федором Смоловым.16-летняя спортсменка отметила, что "была рада познакомиться" с футболистом.