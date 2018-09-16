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Алина Загитова – о встрече со Смоловым: рада была познакомиться

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова в сториз своего Инстаграма опубликовала фотографию с нападающим "Локомотива" Федором Смоловым.

16-летняя спортсменка отметила, что "была рада познакомиться" с футболистом.

Теги: Смолов
Сегодня, 13:51
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№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Умница и красавица. Хоть и чурка.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:57) #
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online
Болеет за:
«Терек»
Прекрасно, минус фигуристка.
Познакомился с дрезинщиком = просрал карьеру.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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