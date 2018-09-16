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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Тимур Жамалетдинов: со второго тайма начал играть в полную силу
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов признал, что матч 7-го тура чемпионата России против "Уфы" (3:0) сложился для его команды непросто. 21-летний форвард в этой встрече оформил дубль.
- Тяжелая игра. Хотели с первых минут начать действовать активно, в каких-то моментах это получалось, но "Уфа" тоже атаковала. Поэтому игра была довольно открытой. Очень важным стал гол "в раздевалку", он добавил нам уверенности, а сопернику пришлось раскрываться, появились зоны для наших контратак. Удалось забить еще дважды и довести матч до победы.
– Входить в такую игру тяжело? Особенно в середине первого тайма?
– Тяжело выходить на замену при ничейном счете. Одно дело – когда ведешь 3:0, а другое – когда команда уступает или играет вничью. Думаю, до конца первого тайма я только раскачивался. Уже со второго тайма начал играть в полную силу.
– Зато потом последовали два замечательных гола!
– Большое спасибо Николе Влашичу за прекрасный пас. Была контратака, я бежал с правого фланга, начал смещаться в центр, поскольку Никола убирал мяч под правую и искал проникающую передачу. Он отлично исполнил верхом – прямо в ту зону, куда надо было. Я сразу понял, что надо бить в касание головой, и попал в угол. В ситуации со вторым голом спасибо за пас Феде (Чалову – Прим. "СЭ"). Защитники были повернуты лицом к своим воротам. Он сделал хорошую по силе и точности передачу, мне осталось только ногу подставить.
– Успели о чем-то подумать, когда мяч попал в штангу?
– Нет. Я видел, что после касания штанги мяч в поле не отлетел – значит, по идее, должен был залететь в ворота. Так и получилось.
– Теперь впереди Лига чемпионов… (19 сентября армейцы на выезде сыграют с "Викторией". - Прим.)
– Осталось буквально два-три дня, чтобы подготовиться. Будем разбирать игру соперника, готовиться к нему. В Лиге чемпионов не бывает простых матчей, тем более это первая игра, они всегда важны. Начать, естественно, хочется с победы.
– Как думаете, дубль поможет вам обрести уверенность?
– Надеюсь, не остановлюсь на этом, что эти два гола придадут уверенности. В любом случае, остается только работать, тренироваться, и забивать как можно больше.
ПФК ЦСКА
- Тяжелая игра. Хотели с первых минут начать действовать активно, в каких-то моментах это получалось, но "Уфа" тоже атаковала. Поэтому игра была довольно открытой. Очень важным стал гол "в раздевалку", он добавил нам уверенности, а сопернику пришлось раскрываться, появились зоны для наших контратак. Удалось забить еще дважды и довести матч до победы.
– Входить в такую игру тяжело? Особенно в середине первого тайма?
– Тяжело выходить на замену при ничейном счете. Одно дело – когда ведешь 3:0, а другое – когда команда уступает или играет вничью. Думаю, до конца первого тайма я только раскачивался. Уже со второго тайма начал играть в полную силу.
– Зато потом последовали два замечательных гола!
– Большое спасибо Николе Влашичу за прекрасный пас. Была контратака, я бежал с правого фланга, начал смещаться в центр, поскольку Никола убирал мяч под правую и искал проникающую передачу. Он отлично исполнил верхом – прямо в ту зону, куда надо было. Я сразу понял, что надо бить в касание головой, и попал в угол. В ситуации со вторым голом спасибо за пас Феде (Чалову – Прим. "СЭ"). Защитники были повернуты лицом к своим воротам. Он сделал хорошую по силе и точности передачу, мне осталось только ногу подставить.
– Успели о чем-то подумать, когда мяч попал в штангу?
– Нет. Я видел, что после касания штанги мяч в поле не отлетел – значит, по идее, должен был залететь в ворота. Так и получилось.
– Теперь впереди Лига чемпионов… (19 сентября армейцы на выезде сыграют с "Викторией". - Прим.)
– Осталось буквально два-три дня, чтобы подготовиться. Будем разбирать игру соперника, готовиться к нему. В Лиге чемпионов не бывает простых матчей, тем более это первая игра, они всегда важны. Начать, естественно, хочется с победы.
– Как думаете, дубль поможет вам обрести уверенность?
– Надеюсь, не остановлюсь на этом, что эти два гола придадут уверенности. В любом случае, остается только работать, тренироваться, и забивать как можно больше.
ПФК ЦСКА
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