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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Семак: всегда тяжело играть на искусственном поле
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1).
"Всегда тяжело играть на искусственном поле, достаточно жарко было, все-таки в Петербурге не так жарко. Счет скользкий, но победа заслуженная, трудовая, правда, нервная концовка получилась, вероятность любого шального отскока увеличилась. Создали большое количество голевых моментов, надо было раньше решать исход игры. "Оренбург" опасен стандартами и передачами с фланга, сложно играть против той тактический схемы", - сказал Семак.
"Всегда тяжело играть на искусственном поле, достаточно жарко было, все-таки в Петербурге не так жарко. Счет скользкий, но победа заслуженная, трудовая, правда, нервная концовка получилась, вероятность любого шального отскока увеличилась. Создали большое количество голевых моментов, надо было раньше решать исход игры. "Оренбург" опасен стандартами и передачами с фланга, сложно играть против той тактический схемы", - сказал Семак.
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