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Сергей Семак: всегда тяжело играть на искусственном поле

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1).

"Всегда тяжело играть на искусственном поле, достаточно жарко было, все-таки в Петербурге не так жарко. Счет скользкий, но победа заслуженная, трудовая, правда, нервная концовка получилась, вероятность любого шального отскока увеличилась. Создали большое количество голевых моментов, надо было раньше решать исход игры. "Оренбург" опасен стандартами и передачами с фланга, сложно играть против той тактический схемы", - сказал Семак.
Теги: Семак Зенит Оренбург
Сегодня, 16:22
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(4)
№6 Написал: aulex Milano (Сегодня, 17:02) #
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Болеет за:
«Интер»
за бабло, заплаченное бомжегазПрЁмом грех жаловаться на поле.


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Регистрация: 10.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 16:58) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Игры у Зенита как не было так и нет, пока Сергей тебе и команде частенько везет
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Иван Флисов (Сегодня, 16:47) #
  • -5
  •  (5)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:42) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Богданыч, претензия одна, не играют все 90 минут, всё на тоненького.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: СЕРЖ123 Рязань (Сегодня, 16:38) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Всегда тяжело играть странные матчи...приходиться ночами не спать...
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:35) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Количество брака и потерь мяча могли свести на нет труды Ерохина...Шатова и Паредеса нужно было менять после первого тайма, Заболотного выпускать на место Дриусси...ну и поляна... вообщем отмучились на "отлично".
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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