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Наставник "Оренбурга": потрепали во втором тайме "Зенит"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча чемпионата России с "Зенитом" (1:2).

"Важнее иной раз сам футбол, отношение к нему. Мы гордимся тем, что показала команда. Потрепали во втором тайме "Зенит". Чуточку везения не хватило, плюс хорошая игра вратаря "Зенита" – не смогли сравнять счет. Несмотря на отрицательный результат, поблагодарили ребят за хорошую работу. Не всегда так бывает – хороший матч и результат. Не сомневаемся, что результат будет. Есть желание побеждать и расти, развиваться. Во втором тайме "Зенит" играл по счету. Но мы не выглядели мальчиками для биться. Создали много моментов во втором тайме. Нам немного не хватало быстроты, точности паса в завершающей стадии", - cказал Федотов.
Теги: Федотов Оренбург Зенит
Сегодня, 16:34
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№6 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 17:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Юморист.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Иван Флисов (Сегодня, 16:57) #
  • -2
  •  (4)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://ня.su/ei2
Регистрация: 16.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Сегодня, 16:50) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
простынки газпромовские,ни одного очка не забрали у бомжей за всю историю встреч
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:45) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Согласен.... заставили понервничать, но все равно было видно,что Зенит сильнее


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Все так, со своей колокольни, а объективно Дзюба попади в рамку или отдай передачу 3:1....все закончилось-бы...И если воротчик сам себе забивает, то о чем говорить...тренеруйтесь smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:37) #
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  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
и все уже у кассы? smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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