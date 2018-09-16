Наставник "Оренбурга": потрепали во втором тайме "Зенит"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча чемпионата России с "Зенитом" (1:2)."Важнее иной раз сам футбол, отношение к нему. Мы гордимся тем, что показала команда. Потрепали во втором тайме "Зенит". Чуточку везения не хватило, плюс хорошая игра вратаря "Зенита" – не смогли сравнять счет. Несмотря на отрицательный результат, поблагодарили ребят за хорошую работу. Не всегда так бывает – хороший матч и результат. Не сомневаемся, что результат будет. Есть желание побеждать и расти, развиваться. Во втором тайме "Зенит" играл по счету. Но мы не выглядели мальчиками для биться. Создали много моментов во втором тайме. Нам немного не хватало быстроты, точности паса в завершающей стадии", - cказал Федотов.